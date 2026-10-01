El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que las puertas del partido están abiertas tanto para Felipe Calderón como para Vicente Fox de cara a las elecciones 2027.

“Para nosotros sería un honor, a él (Calderon), a Vicente Fox” Jorge Romero

Así lo aseguró el líder nacional del blanquiazul al señalar que la posible reintegración de Calderón y Fox a las filas del PAN, sería todo un honor para el partido.

Cabe destacar que los exmandatarios abandonaron Acción Nacional en 2018 y 2012 respectivamente debido a diferencias, a pesar de lo cual han mantenido una postura de apoyo y cierta cercanía.

Jorge Romero afirma que Calderón y Fox pueden regresar al PAN

De cara a las elecciones 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) busca conformar alianzas que lo fortalezcan para hacer frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En ese tenor, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que el partido está abierto para quien desee sumar a la causa, por lo que incluso señaló que no se descartan reintegraciones.

En especial porque declaró que rumbo a la contienda electoral, tanto Felipe Calderón como Vicente Fox pueden regresar a sus filas si así lo solicitan, pues sería un honor para el PAN.

Jorge Romero, dirigente del PAN, dice que "sería un honor" contar con Felipe Calderón o Vicente Fox rumbo a 2027.

Uno llevó al otro con fraude y terminaron entregando el poder al PRI, le estarían haciendo un favor a MORENA. pic.twitter.com/VqRrWqmjrW — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 30, 2026

En ese sentido, Jorge Romero sostuvo que en el partido están muy contentos con el apoyo que han mostrado de forma reciente, pues dijo que la gente quiere oír las voces de ambos.

Incluso, al ser cuestionado sobre los puestos que se les delegarían a ambos, sostuvo que esa sería una decisión que tendrían que tomar ellos, pero insistió que para el PAN sería un honor.

Fox y Calderón dejaron las filas del PAN desde hace varios años

El expresidente Vicente Fox formalizó su salida definitiva del PAN a finales de 2012, tras abstenerse de renovar su registro militante en el padrón oficial, cerrando así un proceso interno.

La dirigencia blanquiazul había iniciado un expediente de expulsión en su contra, motivado por el respaldo público que dio al candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto frente a Josefina Vázquez Mota.

Fox y Calderón (Michelle Rojas)

Por su parte, Felipe Calderón presentó su renuncia irrevocable al comité nacional en noviembre de 2018, concluyendo más de tres décadas de trayectoria dentro del partido.

En su carta acusó la cooptación de las decisiones internas por una camarilla dirigente, emprendiendo posteriormente el proyecto de una nueva formación partidista denominada México Libre junto a Margarita Zavala.