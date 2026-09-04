La posibilidad de una nueva alianza opositora para las elecciones 2027 comienza a tomar forma.

“No vamos a dejar pasar posibilidades reales de triunfo porque antes de pensar en banderitas azules estamos pensando en la máxima misión que es impedir que crezca el tumor guinda” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que su partido analiza acuerdos con el PRI en entidades donde existan condiciones competitivas para enfrentar a Morena.

Aunque aclaró que aún no hay una decisión definitiva, reconoció que el objetivo es construir estrategias que eviten mayorías absolutas y fortalezcan a la oposición en distintos estados. “Todavía no es un no definitivo y todavía no es un sí definitivo”, dijo Jorge Romero en entrevista con Azucena Uresti.

La definición, dijo Jorge Romero, dependerá de un análisis político y electoral caso por caso.

PAN y PRI buscarían frenar el avance de los gobiernos de Morena

Jorge Romero dijo que el objetivo principal de una alianza o alianzas locales en las elecciones 2027 es frenar al avance de los gobiernos de Morena.

“Se trata de no tener mayorías absolutas”, dijo al considerar que la decisión final será del CEN del PAN “se enoje quien se enoje”.

PAN abre la puerta a alianza con el PRI pero no en los 17 estados

Jorge Romero dijo que analizan cada caso para obtener los mejores resultados en las elecciones 2027 pues es una decisión importante y delicada y buscará ver “donde hay posibilidades reales”.

Puso el caso de Nuevo León, pues dijo que apoyarían “el liderazgo” de Adrián de la Garza entre PAN, PRI y partidos locales.

Aclaró que es un ejemplo de lo que debería ser una alianza pensando en frenar a Morena y no en militancias pues el actual alcalde de Monterrey no está afiliado ni al PRI ni al PAN.