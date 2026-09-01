En la reunión plenaria previo al periodo ordinario del Congreso de la Unión, el dirigente nacional de PAN, Jorge Romero, aseguró que Acción Nacional se mantendrá con la gubernatura de los tres estados en los que actualmente está.

Asimismo, Jorge Romero apuntó que habrá sorpresas para las elecciones 2027 con nuevos estados a los que, asegura, van a llegar.

Jorge Romero asegura que el PAN se mantendrá en Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua

El 31 de agosto de 2026, Jorge Romero encabezó la conferencia de prensa previo al periodo ordinario del Congreso de la Unión, en donde aseguró que el PAN busca tumbar el “tumor guinda”.

Por ello, Romero apuntó con certeza y seguridad que el PAN se mantendrá con las gubernaturas en Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

Sumado a ello, aseguró que incluso podrían llegar “sorpresas” con más estados en los que podrían encabezar para las elecciones 2027.

“Se van a llevar la sorpresa de su vida. Me juego lo que me juego en decirte que vamos a conservar Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y vamos a dar las sorpresas de su vida en todas las demás”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

La seguridad de Jorge Romero en que el PAN se mantendrá en los tres estados que ya gobierno, están acompañados del rechazo repetitivo que el dirigente ha tenido al aliarse con otros partidos políticos, aunque Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se lo ha ofrecido en distintas ocasiones.

Bajo argumentos de Moreno, juntos podrían ganar la mayoría de los estados en las elecciones 2027 y que hoy son gobernados por Morena. Sin embargo, de los estados que están próximos a cambiar gobierno ninguno es encabezado por el PRI.