Francisco Pelayo Covarrubias es un político mexicano del Partido Acción Nacional (PAN) originario de Baja California Sur. Ha ocupado distintos cargos de representación popular, como diputado federal y presidente municipal, además de participar en procesos electorales a nivel estatal. Si quieres conocer más sobre su trayectoria política y vida pública, continúa leyendo.

¿Quién es Francisco Pelayo?

Francisco Pelayo Covarrubias es un político mexicano militante del PAN. Actualmente se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, cargo al que llegó por representación proporcional en 2024. Antes también fue diputado federal entre 2012 y 2015 y presidente municipal de Comondú, uno de los principales municipios del estado.

¿Qué edad tiene Francisco Pelayo?

Francisco Pelayo nació el 8 de noviembre de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.

¿Francisco Pelayo tiene esposa?

Sí, Pelayo está casado con Marbella Robles.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Pelayo?

Al haber nacido el 8 de noviembre, Francisco Pelayo es Escorpio, signo que se caracteriza por ser intenso, profundo y pasional.

¿Francisco Pelayo tiene hijos?

Sí, Francisco Pelayo y Marbella Robles tienen al menos dos hijos: una mujer y un hombre.

¿Qué estudió Francisco Pelayo?

Francisco Pelayo tiene una licenciatura en Mercadotecnia y Ventas en la Universidad del Valle de Atemajac.

¿En qué ha trabajado Francisco Pelayo?

Francisco Pelayo se ha desempeñado tanto en iniciativa privada como pública, destacando cargos como: