PAN nombró en Tlaxcala a su coordinadora Estatal de Patria, Familia y Libertad de Acción Nacional a su diputada local, pero, ¿quién es Miriam Martínez Sánchez? Te decimos lo que sabemos.

Tal como declaró en sus redes sociales tras el evento, agradeció a los 10 mil tlaxcaltecas que respaldaron su nombramiento como coordinadora y aseguró que cambiarán Palacio de Gobierno para las elecciones 2027.

¿Quién es Miriam Martínez Sánchez? Diputada local del PAN en Tlaxcala

Miriam Esmeralda Martínez Sánchez es diputada local en Tlaxcala por el principio de Representación Proporcional por el PAN, resultado de las elecciones de 2024.

En sus redes sociales, Miriam Martínez Sánchez se describe como panista orgullosamente tlaxcalteca, así como mujer y mamá.

¿Quién es Miriam Martínez Sánchez? Diputada local del PAN (Miriam Martínez Sánchez)

El sábado 12 de septiembre, Miriam Martínez Sánchez fue nombrada como coordinadora del PAN en Tlaxcala, lo que haría probable su candidatura por la gubernatura del estado en las elecciones 2027.

¿Qué edad tiene Miriam Martínez Sánchez?

Sin embargo, se desconoce el año de nacimiento de Miriam Martínez Sánchez y en consecuente, su edad.

¿Qué signo zodiacal es Miriam Martínez Sánchez?

Como apunta en sus redes sociales, la fecha de cumpleaños de Miriam Martínez Sánchez es el 20 de enero, por lo que su signo zodiacal es Acuario.

¿Quién es Miriam Martínez Sánchez? Diputada local del PAN (Miriam Martínez Sánchez)

¿Quién es el esposo de Miriam Martínez Sánchez?

Miriam Martínez Sánchez está casada con Ángelo Gutiérrez Hernández, exdirigente estatal del PAN en Tlaxcala.

¿Miriam Martínez Sánchez tiene hijos?

Sí, Miriam Martínez Sánchez tiene una hija.

¿Qué estudió Miriam Martínez Sánchez?

Miriam Martínez Sánchez en licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿Quién es Miriam Martínez Sánchez? Diputada local del PAN (Miriam Martínez Sánchez)

¿En qué ha trabajado Miriam Martínez Sánchez?

Previo a ser diputada local, Miriam Martínez Sánchez fue secretaria particular en el ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, además de secretaria técnica en el Congreso de Tlaxcala.

Asimismo, fue presidenta honorífica del DIF en Apetatitlán y gestora social en el mismo municipio de Tlaxcala, acorde con su perfil en el Congreso de Tlaxcala, en donde la señala como parte de las comisiones:

Fomento Artesanal y Mipymes

Asuntos Municipales

Finanzas y Fiscalización

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.