De cara a las elecciones, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, asegura que Morena se llevará la gran sorpresa en 2027.

En una conversación con Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, el líder del partido retomó el mensaje del exPresidente de México, Felipe Calderón, quien considera una buena estrategia replicar las acciones de la oposición de salir a las calles y trabajar directamente con los ciudadanos, a quienes hay que explicarles que los programas sociales no son regalos sino derechos.

“Yo coincido con él”, dijo el panista para posteriormente asegurar que hay que estar en la calle donde Morena lo ha hecho, pero también donde no.

Jorge Romero, dirigente nacional de PAN. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

De acuerdo con Romero Herrera, de 47 años, el PAN mantendrá los gobiernos que ya tiene y buscará arrebatarle a Morena otros espacios.

Por lo que ve bien que como parte de la estrategia se toquen puertas en Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, entre otros estados.

“No va a ser una lucha de Twitter, ni de Facebook, ni de espectaculares. Esta va a ser una lucha de estar tocando puerta por puerta. Un trabajo casi invisible”, advierte. Jorge Romero. Dirigente Nacional del PAN

PAN trabaja para evitar errores y caer en trampas

El PAN está realizando trabajo territorial y reclutando gente para evitar errores como los registrados en 2024, año en que perdieron las elecciones porque no llegaron sus representantes.

Jorge Romero recuerda que se perdieron las elecciones porque había casillas con cero votos junto a casillas donde tenían el mayor número de votaciones, lo que estadísticamente no es posible.

Por lo que con el propósito de evitar errores, pero sobre todo, fraudes y trampas, el PAN ha estado reclutando gente para que los represente.

En ese contexto, el líder del PAN no confirmó que exista una alianza con el PRI; sin embargo, no la descarta si resulta determinante para obtener triunfos electorales.