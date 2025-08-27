Raymundo Bolaños Azocar, senador del Partido Acción Nacional (PAN), es el suplente Mauricio Vila, quien solicito una licencia en la Cámara de Senadores; esto se sabe sobre él.

De acuerdo con la información, Raymundo Bolaños Azocar tomó protesta como senador suplente el pasado 26 de junio durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.

Pero ¿quién es Raymundo Bolaños Azocar? Te decimos todo lo que se sabe del legislador del PAN que es suplente del senador Mauricio Vila en la Cámara de Senadores.

¿Quién es Raymundo Bolaños Azocar? (Cortesía)

¿Quién es Raymundo Bolaños Azocar?

Raymundo Bolaños Azocar es un político y abogado mexicano afiliado al PAN y actualmente es suplente de Mauricio Vila en la Cámara de Senadores, legislador en representación del estado de Yucatán.

¿Qué edad tiene Raymundo Bolaños Azocar?

La edad de Raymundo Bolaños Azocar es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Raymundo Bolaños Azocar?

Dado que la fecha de nacimiento de Raymundo Bolaños Azocar es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Raymundo Bolaños Azocar está casado?

No hay información pública disponible sobre el estado civil de Raymundo Bolaños Azocar.

¿Raymundo Bolaños Azocar tiene hijos?

La información sobre la familia e hijos de Raymundo Bolaños Azocar no es de dominio público.

¿Qué estudió Raymundo Bolaños Azocar?

Pese a que la información sobre la trayectoria escolar de Raymundo Bolaños Azocar es escasa, se sabe que el senador suplente es abogado, por lo que debió haber estudiado una carrera en Derecho.

¿Cuál es la trayectoria de Raymundo Bolaños Azocar?

Raymundo Bolaños Azocar ocupó importantes cargos dentro del PAN como director general jurídico, presidente de la comisión de transparencia y apoderado legal del Comité Ejecutivo Nacional.

Asimismo, Raymundo Bolaños Azocar fue miembro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su V Legislatura, como Secretario Técnico, y colaboró con la Secretaría de la Función Pública.

Entre 2018 y 2021, Raymundo Bolaños Azocar fue el senador suplente de Carlos Carreón Mejía y participó en diversos comités como:

Secretaría de Asuntos de la Frontera Sur

Cultura y Cinematografía

Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

Raymundo Bolaños Azocar es el suplente de Mauricio Vila en Cámara de Senadores

El pasado 26 de junio, Raymundo Bolaños Azocar rindió protesta como suplente ante el pleno de la Cámara de Senadores luego de que el senador Mauricio Vila pidiera una licencia.

Mauricio Vila se retirará por tercera vez de la Cámara de Senadores de manera temporal hasta el 15 de diciembre, por lo que el próximo 1 de septiembre Raymundo Bolaños Azocar tomará su posición.

Cabe mencionar que Mauricio Vila no dio a conocer la razón por la que solicitó licencia en la Cámara de Senadores, pero se ha señalado que podría ser para dedicarse a estudios de posgrado.