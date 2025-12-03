Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Fiscalía General de la República (FGR) no se fabricarán culpables y no habrá persecución política.

Durante su participación en el Senado, Ernestina Godoy reiteró que en la FGR no habrá impunidad y que los funcionarios que incurran en violaciones a los derechos humanos también serán juzgados.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad”. Ernestina Godoy

Ernestina Godoy adelanta que no habrá persecución política ni impunidad en la FGR

Ernestina Godoy presentó el proyecto que seguiría si la mayoría del Senado la elige como la nueva titular de la FGR, asegurando que no habrá persecución política ni impunidad.

La funcionaria resaltó que la FGR tendrá sus puertas abiertas a toda la ciudadanía y tendrá como base la investigación científica con un enfoque de derechos humanos y protección a las víctimas.

“Tendrán como base la investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos. Ministerios públicos, personal pericial, policías y analistas deben trabajar como un solo equipo de manera articulada, teniendo claro el deber institucional de procurar justicia en beneficio de las víctimas y ofendidos”. Ernestina Godoy

Desde la tribuna, Godoy reiteró que las leyes están bien elaboradas, pero estas no se aplican solas, por lo que se necesitan instituciones eficientes y se comprometió a implementar en la FGR mecanismos rigurosos de control y supervisión.

Cabe mencionar que la ex consejera jurídica de Claudia Sheinbaum es solo una de las tres aspirantes a dirigir la FGR, que son: