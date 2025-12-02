Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que con Ernestina Godoy frente a la Fiscalía General de la República (FGR) habrá mayor coordinación y seguridad.

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch destacó que ya ha trabajado con Ernestina Godoy, por lo que espera que la coordinación entre las dependencias sea mayor y mejor.

Ernestina Godoy, titular interina de la FGR (Cortesía)

Omar García Harfuch confía que habrá mayor coordinación y seguridad junto a Ernestina Godoy

El secretario Omar García Harfuch señaló que espera que haya mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la FGR, ahora que Ernestina Godoy asumió el cargo de Gertz Manero.

“Es necesaria una mejor coordinación con la Fiscalía General de la República” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

Omar García Harfuch comentó que trabajó con Ernestina Godoy por más de cinco años y “siempre fue excelente”, además de que no solo se coordinaban entre ellos, sino entre sus equipos.

El secretario de Seguridad adelantó que el que ya hayan trabajado juntos le da certeza de que habrá mejores resultados en las operaciones: más detenciones, más cateos y más investigaciones.

“(Ernestina Godoy y su equipo) son personas con las que ya hemos trabajado, por eso estamos seguros que nos va a ayudar a aumentar las operaciones. En pocas palabras, aumentar la coordinación, que eso se traduce en ser más útiles para la ciudadanía”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

Harfuch destaca coordinación como eje principal para resultados tangibles de seguridad

Omar García Harfuch comentó que los índices de violencia han ido a la baja en todo México gracias a la coordinación que existe entre dependencias federales y estatales.

Al celebrar que, en lo que va del gobierno, se hayan realizado 37 mil detenciones, Omar García Harfuch resaltó que esto no se hubiera logrado sin la coordinación que se tiene con la presidenta.