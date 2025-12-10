Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), designó a David Boone como el jefe de las delegaciones de la institución.

Es decir, David Boone ahora tiene la responsabilidad de administrar, supervisar, dirigir y evaluar a las 32 delegaciones de la FGR en el país.

Ernestina Godoy bomba a David Boone como titular de la FECOR

David Boone se convirtió en el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), encargada de las delegaciones de la FGR en todo el país.

Se trata de una importante designación, pues el nuevo titular de la FECOR es emanado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch.

David Bonne, designado por la fiscal general Ernestina Godoy, llega en relevo de Germán Adolfo Castillo Banuet, quien ocupó este cargo desde el 1 de septiembre de 2020.

Con esta designación, Ernestina Godoy buscaría una mejor coordinación entre la operación de la FGR en los estados y el Gabinete de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es David Boone? El nuevo jefe de delegaciones de la FGR de Ernestina Godoy

David Boone, abogado de profesión y nuevo jefe de las delegaciones de la FGR de Ernestina Godoy se ha desempeñado en diversos ámbitos como funcionario público.

El titular de la FECOR, fue secretario particular del procurador Raúl Cervantes Andrade, de 2016 a 2017.

Asimismo, ha sido diputado federal por el PRI y asesor jurídico en la Cámara de Senadores.

Ahora será el encargado de la coordinación y dirección de las 32 delegaciones de la FGR.