Ernestina Godoy, encargada de despacho en la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero, sostuvo su primera reunión con Héctor Elizalde Mora por su llegada a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En la Fiscalía General de la República (FGR), la AIC es el órgano que coordina, planea, supervisa y ejecuta las acciones pertinentes para combatir la delincuencia, precisó Ernestina Godoy.

Ernestina Godoy destaca perfil de Héctor Elizalde Mora, titular de la AIC

Según informó Ernestina Godoy en sus redes sociales, se reunió con Héctor Elizalde Mora el lunes 1 de diciembre de 2025 con motivo de su nueva titularidad al frente de la AIC.

La encargada de despacho de la FGR dijo confiar en Héctor Elizalde Mora, pues cuenta con una "trayectoria honesta, profesional y comprometida" dentro del servicio público.

Héctor Elizalde Mora es nombrado nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR (Especial)

Héctor Elizalde Mora fue subsecretario de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), desempeñándose como colaborador del actual secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Los primeros cambios dentro de la FGR ocurren a menos de una semana de la salida de Alejandro Gertz Manero, con Ernestina Godoy como encargada del despacho de dicho organismo.