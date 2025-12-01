Ernestina Godoy reconoció el gran perfil de César Oliveros Aparicio, quien asume el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

César Oliveros Aparicio es titular de la FEMDO de FGR (Captura de pantalla)

A través de redes sociales, Ernestina Godoy informó que se había reunido con César Oliveros Aparicio, quien asume el cargo de titular de la FEMDO, y destacó su gran perfil.

Ernestina Godoy destacó el perfil de César Oliveros Aparicio y dijo que su “trabajo siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad”.

A pocas horas de haber tomado el cargo tras la salida de Gertz Manero, Ernestina Godoy nombró a César Oliveros Aparicio como titular de la FEMDO, en lugar de Alfredo Higuera, quien ahora es responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

César Oliveros Aparicio fue colaborador de Ernestina Godoy, cuando estuvo frente a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) y fue coordinador de delitos de alto impacto.