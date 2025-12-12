Ernestina Godoy se integra al Consejo de Protección Civil con promesa de transformar la FGR

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tomó protesta hoy jueves 11 de diciembre como nueva integrante del Consejo Nacional de Protección Civil.

Durante su participación, Ernestina Godoy se comprometió a transformar la FGR a una institución “a la altura”, realizando trabajos eficientes y entregando resultados a la ciudadanía.

Ernestina Godoy promete transformar la FGR y se incorpora al Consejo de Protección Civil

La nueva fiscal Ernestina Godoy, se comprometió ante el Consejo de Protección Civil a transformar la FGR a través de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia que pronto dará a conocer.

A la par de este, se incorporará otro plan con el fin de accionar y mostrar resultados a corto plazo, estrategia que mantiene seis ejes:

Coordinación de la FGR con el Gabinete Federal de Seguridad Fortalecimiento de las Fiscalías Federales de cada uno de los estados Nuevo modelo de investigación e inteligencia que reconozca la importancia de estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal Reestructuración interna Modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal Priorización de recursos para enfocarlos hacia los delitos de alto impacto

Ernestina Godoy, fiscal general, reiteró que está trabajando para dignificar y construir una FGR “a la altura de los tiempos, con visión de Estado, trabajo eficiente y resultados”.