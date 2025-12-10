A través de un mensaje que compartió en redes, Ernestina Godoy, titular de la FGR, reconoció el trabajo que ha realizado Hugo Aguilar Ortiz en sus primeros 100 días al frente de la SCJN.

“Reconozco el trabajo que ha hecho en esta nueva etapa en la procuración de justicia” Ernestina Godoy

Ernestina Godoy destaca labor de Hugo Aguilar Ortiz al frente de la SCJN

El miércoles 10 de diciembre, el ministro presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ofreció su Primer Informe por cumplir 100 días de trabajo.

En el acto estuvo presente la recién nombrada titular de la FGR, Ernestina Godoy, quien difundió un mensaje en redes sociales, con el que le extendió un reconocimiento al ministro.

“Reconozco el trabajo que ha hecho en esta nueva etapa en la procuración de justicia, misma que se distingue por el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano y un compromiso ético con nuestra Constitución y el Pueblo de México” Ernestina Godoy

En su publicación, Ernestina Godoy aseguró que Hugo Aguilar Ortiz ha inaugurado una nueva fase de la procuración de justicia que dijo, se caracteriza por el fortalecimiento de las instituciones.

Al continuar con su mensaje, la funcionaria federal resaltó que el ministro presidente de la SCJN ha puesto de manifiesto su "compromiso ético" con la Constitución y con la ciudadanía en general.

Tras ello, destacó que desde la FGR sigue su compromiso de colaborar entre poderes para frenar la impunidad y la corrupción, pues sentenció que la “justicia debe ser un camino de certeza y dignidad”.

Estuve presente en el Primer Informe de los 100 días de trabajo del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, @HugoAguilarOrti.

Reconozco el trabajo que ha hecho en esta nueva etapa en la procuración de justicia, misma que se… pic.twitter.com/Hi0wDX4HuO — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 10, 2025

Hugo Aguilar Ortiz ofreció informe de sus primeros 100 días al frente de la SCJN

El mensaje de Ernestina Godoy para reconocer a Hugo Aguilar Ortiz por su trabajo frente a la SCJN, se dio luego de que el ministro ofreció el informe de sus primeros 100 días donde abordó estos temas: