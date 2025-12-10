David Boone fue designado como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la Fiscalía General de la República (FGR) por Ernestina Godoy.

Ahora será el encargado de coordinar todas las delegaciones de la FGR en México, así como de administrarlas, dirigirlas y supervisarlas.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre David Boone, titular de la Fiscalía de Control Regional de la FGR, como:

¿Quién es David Boone?

¿Cuántos años tiene David Boone?

¿Cuál es el signo zodiacal de David Boone?

¿David Boone tiene esposa?

¿David Boone tiene hijos?

¿Qué estudió David Boone?

¿Cuál es la trayectoria de David Boone? y más

¿Quién es David Boone?

David Bonne, cuyo nombre completo es David Boone de la Garza, es un abogado, académico y político mexicano, cercano a Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

¿Cuántos años tiene David Boone?

David Boone de la Garza, encargado de las delegaciones de la FGR en México, actualmente tiene 43 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de David Boone?

Ya que el cumpleaños de David Boone de la Garza es el 1 de septiembre, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

¿David Boone tiene esposa?

La vida personal de David Boone se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿David Boone tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si David Boone tiene o no hijos.

¿Qué estudió David Boone?

David Boone dela Garza tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Asimismo, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana.

¿Cuál es la trayectoria de David Boone?

El actual titular de la FECOR, David Boone, se ha desempeñado en diversos cargos públicos y privados a lo largo de su trayectoria profesional.

En el ámbito particular, se ha desempeñado como coordinador de la Asociación Civil Generación en Marcha, así como:

Asesor Jurídico en Servicios Integrales en General SC.

Columnista para el periódico Zócalo Saltillo

Docente para la Universidad Panamericana

Por otra parte, en el ámbito político se ha desempeñado como

Secretario Jurídico y de los Derechos Humanos del CEN de la CNOP

Subsecretario de Gestión Social del CEN del PRI

Coordinación de la campaña juvenil para el gobierno de Coahuila en 2014

Subsecretario Jurídico del CEN del PRI

En el ámbito jurídico, se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de Ponencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de abril de 2019 a febrero de 2020.

También se desempeñó como asesor en la Cámara de Senadores, de septiembre de 2012 a agosto de 2015 y secretario P

particular de la Procuraduría General de la República, de octubre de 2016 a diciembre de 2017.

Previo a su nombramiento en la Fiscalía de Control Regional de la FGR, se desempeñaba como titular de la Unidad General de Asunto Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Omar García Harfuch.