Los cambios en la Fiscalía General de la República (FGR) continúan, ya que Ernestina Godoy nombró a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Este viernes 28 de noviembre, Ernestina Godoy asumió la titularidad de la FGR como encargada de despacho tras renuncia de Alejandro Gertz Manero la tarde del jueves 27 de noviembre.

FGR: Héctor Elizalde Mora es nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal

Tras llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se nombró a Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal en sustitución de Felipe de Jesús Gallo.

Aunque de momento Ernestina Godoy no ha confirmado el nombramiento de Héctor Elizalde Mora mediante canales oficiales, como las redes sociales propias o de la FGR.

Héctor Elizalde Mora es nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR (Gabriela Jiménez vía X)

Acorde con lo que se sabe de Héctor Elizalde Mora, su carrera comenzó en la ahora extinta Procuraduría General de la República (y antecesora de la FGR) en 2002.

Y Héctor Elizalde Mora formó parte de la Policía Federal así como la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Sin embargo y acorde con su declaración patrimonial, también ejerce actividades empresariales (industriales o comerciales), por lo cuales tiene ingresos por 1.4 millones de pesos al año.

Referente a su predecesor, Felipe de Jesús Gallo, en últimos meses se señaló que está bajo investigación, aunque en 2024 se volvió viral por declarar que México es el mayor productor de fentanilo.

César Oliveros Aparicio también se suma a la FGR como fiscal especializado de Delincuencia Organizada

Aunado al nombramiento de Héctor Elizalde Mora, se dio a conocer que César Oliveros Aparicio ahora será el fiscal especializado en materia de Delincuencia Organizada de la FGR.

Esto en sustitución de Alfredo Higuera Bernal, quien era titular de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) desde 2019.

Asimismo, César Oliveros Aparicio era el jefe de Planeación y Análisis de la SSPC, cargo en el que realizaba las operaciones contra el huachicoleo y robo de vehículos, al cual llegó en enero.