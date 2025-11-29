Raúl Jiménez, el suplente de Ernestina Godoy en la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, dio a conocer que tiene ingresos anuales que son superiores a los 2.3 millones de pesos.

Así lo reveló Raúl Jiménez en la declaración patrimonial y de intereses que presentó en el 2020, como parte de sus obligaciones como servidor público en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Raúl Jiménez, nuevo consejero jurídico de presidencia, informó ingresos anuales por más de 2.3 millones de pesos

El nuevo consejero jurídico del Ejecutivo Federal que suplirá a Ernestina Godoy en el puesto, Raúl Jiménez, no es un improvisado en el servicio público, pues cuenta con una amplia experiencia.

En perfiles curriculares se establece que tiene más 20 años de experiencia en diversos cargos públicos, uno de los últimos en la CFE, cuando percibió ingresos anuales por más de 2.3 millones de pesos:

351 mil 484 pesos como abogado General de CFE

1 millón 994 mil 44 pesos por distintas actividades en el sector privado y educativo no especificadas en su totalidad

192 mil 650 pesos por servicios profesionales, consejos, consultorías y / o asesorías

140 mil 715 pesos como catedrático de la UNAM

Raúl Jiménez, suplente de Ernestina Godoy en la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal (Especial)

Con respecto a los ingresos que percibió en la CFE, correspondiente al penúltimo puesto público que ejerció, declaró que los más de 2.3 millones no correspondían solo a su cargo en el organismo.

Por el contrario, resaltó que como abogado General de la dependencia, percibió un salario anual de 351 mil 484 y el resto fue por trabajos en el sector privado como en su Despacho Jiménez y Asociados.

Raúl Jiménez tiene una amplia experiencia en el servicio público

El suplente de Ernestina Godoy, Raúl Jiménez, tiene una amplia experiencia en el servicio público, pues estuvo en distintos puestos antes de asumir como encargado de despecho de la consejería:

Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Gerente de Arrendamiento de Embarcaciones en PEMEX

Secretario Ejecutivo del Comité de Construcción, Adquisición, Arrendamiento y Fletamento de Embarcaciones (PEMEX)

Catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM

Además, se sabe que el funcionario es Licenciado en Derecho por la UNAM, institución educativa por la cual también obtuvo su Maestría y Doctorado en Derecho.