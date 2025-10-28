Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se tomó fotos con las diputadas que fueron captadas peleándose para estar cerca de Omar García Harfuch.
El cuestionable hecho ocurrió durante la conferencia de prensa que encabezó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), protagonizado por las diputadas:
- Gabriela Jiménez
- Jessica Saiden
En medio de las críticas que desató este pleito por Omar García Harfuch, el diputado Ricardo Monreal se tomó fotos con ambas implicadas para demostrar que en Morena existe “unidad”.
Ricardo Monreal se toma fotos con diputadas implicadas en pleito por Harfuch
Luego de que se viralizara el video de las diputadas peleándose por Harfuch, el coordinador Ricardo Monreal se tomó fotos sonriendo con ellas y aprovechó para nombrarlas “Las batichicas”.
A fin de demostrar unidad en el movimiento, Ricardo Monreal tomó de la mano a Gabriela Jiménez y a Jessica Saiden para descartar posibles fragmentaciones al interior de Morena.
De acuerdo con las primeras versiones, el mismo Ricardo Monreal habría instruido a Gabriela Jiménez para ponerse al lado derecho de Omar García Harfuch, donde estaba Jessica Saiden.
Fue entonces que Gabriela García le pidió a su compañera que se moviera, pero Jessica Saiden no le hizo caso y la legisladora regresó a comentar la situación; ante esto, Ricardo Monreal únicamente río sin voltear a verlas.