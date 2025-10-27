Agricultores de maíz en Jalisco guardaron un minuto de silencio tras los asesinatos de los líderes citrícolas Bernardo Bravo y Javier Vargas, ultimados en últimos días en diferentes estados.

“Un minuto de silencio por los amigos agricultores que cayeron en la lucha esta semana… en Veracruz y en Michoacan cayeron algunos líderes limoneros… son Bernardo Bravo en Michoacán y Javier Vargas Arias de Veracruz” Agricultores de maíz

Los agricultores hicieron diversas protestas el lunes 27 de octubre de 2025 pero al inicio de las mismas no dejaron pasar la lucha de Bernardo Bravo en Michoacán y de Javier Vargas en Veracruz.

Los lideres agricultores de maíz no dejaron pasar que ambos asesinatos sucedieron en días recientes y con cuyos liderazgos compartían la misma lucha: obtener precios justos por sus productos.

Agricultores de maíz comparten lucha con Bernardo Bravo; exigen mejores precios de sus productos

Los agricultores de maíz en Jalisco demandan precios de garantía y que por lo menos se les pague siete mil 200 pesos por tonelada de maíz.

La problemática reside en que les pretenden pagar cinco mil pesos por tonelada cuando hace cuatro años les pagaban siete mil 400 pesos.

Cabe recordar que la lucha de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán, con los precios del limón era similar ya que se quejaban de que les querían pagar entre tres y cuatro pesos por kilo empacado cuando ello no resultaba redituable.

Además, Bernardo Bravo enfrentaba presiones del crimen organizado quienes cobraban extorsiones a limoneros y exigían que el precio del limón subiera cuando el líder del gremio no tenía control sobre ello.

Agricultores de maíz emprenden protestas como Bernardo Bravo

Este lunes los agricultores emprendieron bloqueos no solo en Jalisco sino varios estados del país por el precio del maíz:

Jalisco

Colima

Guanajuato

Michoacán

Sonora

Sinaloa

Otra de sus demandas es que también se garanticen precios justos en la próxima revisión del Tratado México, Estado Unidos, Canadá (T-MEC).

Los cierres viales anunciados este 27 de octubre en Jalisco son para las vialidades:

Carreta Guadalajara-Nogales, frente al Technology Park

Caseta antigua Guadalajara-Morelia, en los límites de Tlajomulco y Acatlán

Vía Guadalajara-México, frente a la caseta de Ocotlán

Las protestas no solo se trata de exigencias estatales sino de mesas de trabajo por parte del gobierno federal.