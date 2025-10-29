De acuerdo con Paco Huacus, integrante de la Asociación Citrícola, productores de limón no asistieron a la reunión que tenían programada con Omar García Harfuch , en Michoacán .

Pese a que el día de ayer, citricultores se reunirán con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México para reforzar la seguridad en la región, éstos no asistieron por “miedo”.

Por lo que este encuentro únicamente contó con la participación de:

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Ricardo Trevilla Trejo, General de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado de Michoacán

Julio Berdegué Sacristán, secretario federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)

“No hubo participación de ningún productor limonero y evidentemente es derivado del miedo que existe aquí en al región” Paco Huacus, integrante de la Asociación Citrícola

Según lo dicho por el representante de la Asociación Citrícola en un enlace telefónico con la periodista Azucena Uresti, a los citricultores se les retiró la invitación de último momento.

Esto derivado del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán, quien fue asesinado tras recibir amenazas y presiones del crimen organizado.

Crimen que también ha provocado que ningún productor de limón quiera tomar el puesto que tenía Bernardo Bravo.

“No quieren entrarle. No quieren asumir las riendas de la organización derivado del lamentable hecho que hubo con Bernardo” Paco Huacus, integrante de la Asociación Citrícola

Omar García Harfuch se compromete a proteger al sector productivo

Por su parte, Omar García Harfuch, de 43 años de edad, informó que tras el homicidio de Bernardo Bravo, se reforzará el gabinete de seguridad, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad michoacana.

Así como aseguró que se trabajará en acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo de quiénes amenazan la paz en Michoacán.