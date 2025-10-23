El diputado local y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia, responsabilizó a Los Viagras del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.
En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, Guillermo Valencia resaltó que Los Viagras han sido “verdugos de los cortadores de limón”, lo cual se sabe desde hace años.
También señaló que los ninguno de los dos detenidos hasta ahora son cabecillas de Los Viagras, en Michoacán, por lo que se trata de detenciones de menor rango.
“Seguramente tienen algún grado de participación en el cartel delictivo que perpetró estos lamentables hechos, pero no son ninguno de los cabecillas de Los Viagras como se le conoce a este grupo delictivo. Es correcto (que asesinato fue ejecutado por Los Viagras), sí es una célula criminal que tiene por muchos años como verdugos de los cortadores de limón”Guillermo Valencia. PRI Mchoacán
Líderes de los Viagras están plenamente identificados y con orden de aprehensión, pero siguen libres
Guillermo Valencia criticó que no se haya detenido a los líderes de Los Viagras pues dijo que están plenamente identificados e incluso cuentan con orden de aprehensión.
Incluso son señalados por el asesinato del activista Hipólito Mora, por lo cual en ese caso hay tres años de impunidad.
“Los cabecillas están plenamente identificados e incluso tienen orden de aprehensión”Guillermo Valencia. PRI Mchoacán
Líder del PRI en Michoacán: Bernardo Bravo estaría vivo si hubiera hecho justicia en el caso de Hipólito Mora
Guillermo Valencia señaló que si hubieran hecho justicia tras el caso de Hipólito Mora, hoy Bernardo Bravo estaría vivo y no se repetiría otro caso de familias rotas por la violencia.
“Son los mismos que estuvieron detrás del asesinato de don Hipólito Mora… Si hubieran hecho justicia… yo te aseguro que Bernardo Bravo seguiría vivo”Guillermo Valencia. PRI Mchoacán
Sobre el hecho de haber dejado a su escolta, dijo que era entendible para no enlutar a más familias y como ejemplo está el caso de Hipólito Mora quien a pesar de tener cuatro escoltas y una camioneta blindada los mataron a todos.