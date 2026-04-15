Diputados de Morena presentaron una iniciativa de reforma para regular las licencias legislativas, luego de que Sergio Mayer solicitara una para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

La propuesta busca modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados y evitar que se usen con “fines recreativos o de entretenimiento”.

Luis Morales Flores, suplente de Mayer, respaldó la iniciativa al considerarla “valiente y necesaria” para dignificar el trabajo legislativo y reforzar que ser diputado implica honor y responsabilidad con México.

“Quienes hemos tenido esa oportunidad debemos estar a la altura… porque no venimos a pedir permiso, venimos a ocupar el lugar que nos corresponde en la historia de México” Luis Morales Flores, diputado suplente de Sergio Mayer

Iniciativa de Morena busca regular licencias legislativas

La iniciativa de Morena para regular las razones por las que se puede solicitar una licencia legislativa.

Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, celebró y respaldó la iniciativa al considerarla “necesaria, valiente y correcta” para dignificar el trabajo legislativo y su compromiso con el pueblo de México.

Esta iniciativa fue presentada por:

Herminia López Santiago

Emilio Ramón Ramírez Guzmán

Gloria Sánchez López

“Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que nos pone orden, que dignifica la función pública, que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo” Luis Morales Flores, diputado suplente de Sergio Mayer

Asimismo, la iniciativa para regular las licencias fortalece el poder legislativo y reitera que no es un cargo de privilegio, sino “el más alto honor y la mayor responsabilidad de servir a México”.

Los motivos que pide la iniciativa de Morena para solicitar una licencia

La iniciativa de Morena busca modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados para dejar por escrito los motivos para poder solicitar una licencia al cargo.

De acuerdo con la iniciativa, los motivos por lo que se podría aprobar la licencia son:

enfermedad que impida ejercer el cargo

asumir una comisión o empleo público con sueldo

postularse a un cargo de elección popular

atender trámites o comparecencias judiciales

ocupar un cargo dentro de su partido.

Asimismo, se busca dejar claro que se negará la solicitud de licencia para “actividades recreativas o de entretenimiento”.