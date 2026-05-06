Sergio Mayer defiende la austeridad de la Cuarta Transformación y justifica que su vida privada se financia con sus propios ingresos y no del erario.

Tras las críticas que ha recibido sobre sus gastos, Sergio Mayer aclaró que él vive de su trabajo en el medio artístico y no de la política.

“Por supuesto que apruebo el tema de la austeridad con respecto al gasto público lo que no cuadra es la incongruencia yo soy congruente con mi estilo de vida con mi trabajo porque yo vivo de mi trabajo yo no vivo de la política contrario a los políticos” Sergio Mayer

Sergio Mayer defiende la austeridad de la 4T

En entrevista para Político Mx, Sergio Mayer afirmó estar completamente a favor de la austeridad en el gasto público y la eliminación de privilegios para los servidores públicos.

Mencionó que está de acuerdo con que los funcionarios no reciban beneficios como autos o seguros caros pagados por el Estado.

“Yo soy congruente con mi vida y con mi estilo de vida que he tenido todo el tiempo, aunque esté en Morena. Estoy de acuerdo en que los servidores públicos vivamos una austeridad y no tengamos este coche que nos den autos y que nos den seguros caros y demás por supuesto, pero si yo trabajo y mi estilo de vida ha sido así eh yo no estoy engañando a nadie” Sergio Mayer

Sin embargo, Sergio Mayer destacó que lo que no le no le parece correcto es la incongruencia de algunos políticos que mantienen un discurso de austeridad, pero actúan de forma distinta.

Sergio Mayer señaló que él es congruente porque no vive de la política, sino de su trabajo en el medio artístico, el cual le permite mantener su estilo de vida sin utilizar recursos del erario.

“Lo que no cuadra es la incongruencia de siempre estar diciendo un discurso y de repente hacer otra cosa. En mi caso yo te puedo decir que yo soy congruente con mi estilo de vida con mi trabajo porque yo vivo de mi trabajo yo no vivo de la política, contrario a los políticos entonces yo vengo del de la del esfuerzo” Sergio Mayer

Puntualizó que él vivió de primera mano el esfuerzo y la disciplina necesaria para salir adelante ya que él creció en una colonia de escasos recursos en Iztapalapa.

Sergio Mayer advirtió que se debe ser cuidadoso para que la austeridad no convierta a las instituciones en inoperantes.

Ya que considera que una cosa es eliminar lujos y otra muy distinta es dejar a los legisladores sin herramientas básicas para su trabajo, como asesores, computadoras o recursos para investigación.

“No podemos hablar de una austeridad que te hagas inoperante, claro o sea una cosa es la austeridad de los lujos y los privilegios, y otra cosa es hacerte inoperante donde no tengas para para ciertas cosas que tienes que utilizar para tu trabajo como asesores como computadoras como temas de investigación” Sergio Mayer

Sergio Mayer justifica sus ingresos en el sector privado

Pese a que defendió la austeridad de la 4T, Sergio Mayer defendió su derecho a trabajar arduamente en el sector privado para que su familia tenga mejores condiciones de vida, educación y seguros.

Aclaró que estos gastos son cubiertos con su ingreso personal y no con dinero que pertenezca a programas sociales o al pueblo.

Es por ello por lo que Sergio Mayer señaló que siempre va a proteger su derecho a ejercer su profesión fuera de la política para generar su propio bienestar.

Ante las críticas que recibió, Sergio Mayer declaró que hay diputados que ni siquiera se presentan, tienen ausencias y cobran y andan por el mundo viajando y nadie dice nada.