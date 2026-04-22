Jorge Álvarez Máynez cerró la puerta a la supuesta intención de Sergio Mayer de dejar Morena para unirse a Movimiento Ciudadano.

Y es que en días recientes trascendió que el legislador inició conversaciones con Dante Delgado para su posible adhesión al partido naranja luego de las críticas que recibió por su licencia para participar en La Casa de Los Famosos.

Sin embargo, Jorge Álvarez Máynez cerró esta posibilidad para Sergio Mayer con una sola frase.

“Gracias, Pero no, gracias”: Álvarez Máynez batea a Sergio Mayer

Ante la supuesta intención de Sergio Mayer de sumarse a Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez cerró ese camino de manera tajante con una sola frase.

“Gracias. Pero no, gracias” Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez rechaza ingreso de Sergio Mayer a Movimiento Ciudadano (Jorge Álvarez Máynez/ X)

A través de redes sociales, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano compartió un GIF de Sabine Moussier y Arath de la Torre, participantes de La Casa de los Famosos, con el que cerró la puerta a Mayer al partido naranja.

¿Sergio Mayer busca refugio en Movimiento Ciudadano?

A principios de la semana trascendió que Sergio Mayer se encontraba en pláticas con Dante Delgado para su posible cambio de bancada a Movimiento Ciudadano, luego de sentirse atacado por Morena.

Esto debido a la iniciativa para reformar el reglamento de la Cámara de Diputados para que no se pueda solicitar licencia para situaciones de “entretenimiento”, esto luego de que buscara participar en la Casa de Los Famosos.

Sergio Mayer defendió su licencia y resaltó que se trata de un derecho que tiene como legislador; a pesar de ello, fue criticado por su suplente, Luis Morales Flores, por evitar legislar por un programa de entretenimiento.

Sin embargo, no se tiene información oficial sobre la supuesta pretensión del diputado morenista.