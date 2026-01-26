La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ha visto la carta que le escribió uno de los hermanos Farías Laguna, acusados por huachicol fiscal.

Desde la conferencia mañanera fue cuestionada sobre la carta, fechada el 26 de enero, dirigida a la mandataria.

En ella, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna pide ayuda de Claudia Sheinbaum al considerar que su caso por huachicol fiscal está siendo llevado sin legalidad ni presunción de inocencia.

Sheinbaum aclara que no ha visto la carta de los hermanos Farías Laguna

Claudia Sheinbaum señaló, a pregunta expresa sobre la carta de los hermanos Farías Laguna, que no la ha recibido.

La presidenta señaló que no ha visto la carta que circula en redes sociales, firmada por el hermano del contraalmirante Fernando Farías Laguna, hasta el momento del inicio de su conferencia.

“No he visto la carta, no la he visto” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, aseguró que compartirá su reacción y acciones a tomar en cuanto vea la carta donde los hermanos Farías Laguna señalan que su detención y retiro de la Marina es ilegal.

Carta de los hermanos Farías Laguna (Azucena Uresti/ X)

Hermanos Farías Laguna piden apoyo en caso mientras Gertz Manero toma protesta como embajador

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, pidió apoyo a Claudia Sheinbaum por su caso sobre huachicol fiscal, el mismo día que Alejandro Gertz Manero tomó protesta como embajador.

Alejandro Gertz Manero era el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cuando fue detenido el vicealmirante y se acusó a su hermano, el contraalmirante, de robo de hidrocarburos.

Dos meses después de la detención, el exfiscal renunció a la FGR para formar parte del cuerpo diplomático de México.

Finalmente, Gertz Manero fue acreditado como el embajador de México en el Reino Unido y tomó protesta la mañana del lunes 26 de enero de 2026.

¿Qué dice la carta de los hermanos Farías Laguna a Sheinbaum?

Fecha: 26 de Enero del 2026.

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el gusto de saludarle y deseando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted para solicitarle su intervención y ayuda en relación a diversas afectaciones llevadas a cabo en contra de mi persona y mi familia ya que desde el pasado 2 de septiembre del 2025 fui detenido en mi oficina de la Inspección de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal por el motivo de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, siendo Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor con 33 años de servicio ininterrumpidos en la Armada de México, siendo vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad en el CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Edo Mex.

Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada ya que diversas instancias judiciales, la propia fiscalía así como la Secretaría de Marina me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre del 2025 de una manera ilegal, situación ante lo cual ya establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales, menciono esto porque es muestra de la mala actuación ante mi persona.

Aunado a lo anterior y como parte del proceso legal que estoy enfrentando, se le solicitó a fiscalía acceso a la investigación complementaria así como diversos actos de investigación desde el 10 de noviembre del 2025 y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia y el que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable.

Sra. Presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 568/2025, viene información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándoseme una investigación por un video de YouTube que no existe y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad, un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal) y lo más importante, una afectación a mi familia que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijas al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna.

Por todo lo anteriormente expuesto y al haberle escrito antes y mis misivas han sido respondidas en el sentido de que hay mecanismos para cada situación, es por eso que le pido de la manera más atenta la revisión de este caso con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia.

Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal Dr. Epigmenio Mendieta Valdez con los correos electrónicos...para cualquier ampliación de lo que le expreso y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia; datos de contacto Lucia...esposa.

Respetuosamente

Manuel Roberto Farías Laguna