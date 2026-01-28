Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha dado acceso completo a la carpeta de investigación del caso de huachicol fiscal a pesar de haber una orden judicial, lo cual dificulta su defensa.

“Para sorpresa de nadie… la Fiscalía incumple la orden de la juez de control… para entregar los 20 tomos… el compromiso era que la Fiscalía General de la República el día de ayer entregara íntegros los 20 tomos así como los primeros 14 sin testar…” Epigmenio Mendieta. Abogado de hermanos Farías Laguna

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de los llamados “marinos huachicoleros” explicó que solo les han proporcionado 18 de 20 tomos, y los dos restantes contienen la información sustantiva sobre las acusaciones en su contra.

Además, dijo que tampoco han tenido acceso a pruebas periciales ni entrevistas con analistas de la Agencia de Investigación Criminal, por lo que van a seguir con acciones legales para que los hermanos Farías Laguna tengan una defensa adecuada.

Claudia Sheinbaum no ha respondido a Manuel Roberto Farías

Sobre la reciente carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías Alguna a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que acusa que el caso se ha politizado , dijo que no han recibido respuesta de la mandataria.

No obstante, esperan recibirla la siguiente semana o lo que resta de esta y reveló que una primera carta sí fue respondida.

“Hasta el momento no, nosotros esperamos que en el transcurso de la próxima semana o en lo que resta de ésta podamos tener una respuesta” Epigmenio Mendieta. Abogado de hermanos Farías Laguna

Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió primera carta de Manuel Roberto Farias Laguna: “la ley dice como tienes que defenderte”

Una primera carta a Claudia Sheinbaum fue respondida por la Unidad de Servicios a la Comunidad de manera “formal” en la que le indicó que la ley indica cómo defenderse e impugnar resoluciones ante quejas de una proceso con irregularidades y politizado.

Es decir, la primera carta no fue respondida directamente por Claudia Sheinbaum y a decir del abogado Epigmenio Mendieta “no responde a lo que el vicealmirante Manuel Roberto Farías planteó directamente”.

“No es una misiva mediante la cual haga eco… respecto de las preocupaciones que ahí se manifiestan…” dijo el abogado luego de que el gobierno de Sheinbaum le respondió que “la ley dice como tienes que defenderte”.