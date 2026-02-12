Un juez federal dio un revés en el caso contra Manuel Roberto Farías Laguna y negó la reincorporación del vicealmirante a la Secretaría de Marina (Semar) por el caso de huachicol fiscal.

Manuel Roberto Farías Laguna solicitó un amparo para impugnar su baja en la Semar; sin embargo, este recurso fue rechazado por el juez ya que podría perjudicar el interés social.

Juez niega reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna a Semar por huachicol fiscal

El juez Francisco Javier Rebolledo desechó la solicitud de amparo que interpuso Manuel Roberto Farías Laguna con la intención de ser reincorporado como vicealmirante en la Semar.

De acuerdo con la información, el juez tomó esta decisión ya que la reincorporación de Manuel Roberto Farías Laguna podría perjudicar el adecuado desarrollo de la función pública.

“Este órgano judicial reitera que debe negarse la suspensión provisional solicitada en los términos indicados. Resulta inconcuso que de otorgarse la suspensión en el caso, para que no surta efectos la determinación de baja del servidor público, implicaría que se siga perjuicio al interés social”. Juez Francisco Javier Rebolledo

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Farías Laguna de delincuencia organizada para cometer delitos en materia de robo de hidrocarburos y operaciones con recursos ilícitos.

Dado los delitos anteriores, Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el Cefereso 1, mejor conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juez en el caso determinó que el 17 de febrero se celebrará otra audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva al amparo de Manuel Roberto Farías Laguna.