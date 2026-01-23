Una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar la investigación que sigue contra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal.

Lo anterior, luego de que durante una audiencia de continuación celebrada el miércoles 21 de enero, la defensa de Farías Laguna acusó que el Ministerio Público presentó el expediente incompleto, así como documentos con información reservada.

Defensa de Farías Laguna pide que FGR termine con discrecionalidad en la investigación por huachicol fiscal

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, encargado de la defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, informó que una jueza federal ordenó a la FGR transparente toda la información relacionada al caso de huachicol fiscal contra el exintegrante de la Marina.

De acuerdo con la defensa de Farías Laguna, la orden obliga a que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) entregue los 20 tomos que forman parte del expediente por huachicol fiscal.

Asimismo, deberá permitir el acceso sin restricciones a la carpeta original y deberá presentar una justificación, autorizada por orden judicial, de los motivos por los cuales se reserva información.

La defensa de Manuel Roberto Farías Laguna precisó que la jueza federal determinó un plazo de seis días para que se cumpla su orden, por lo que la FEMDO deberá hacer entrega de dicha información el martes 27 de enero a las 10:00 de la mañana.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados señaló que esta petición tiene como objetivo terminar la discrecionalidad con la que dijo se manejan las autoridades, insistiendo en que la transparencia es una obligación legal que se debe garantizar.