Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dejó ver que no ha recibido la carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías y que cuando la reciba la va a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que la responda.

“Lo tiene que contestar la Fiscalía, esa carta personalmente no la he recibido yo y en cuanto la reciba se la daré a la Fiscalía General de la República” Claudia Sheinbaum

“Sí confío”, dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 29 de enero ante los señalamientos de huachicol fiscal de la Marina y la FGR contra los llamados “marinos huachicoleros”.

Segunda bateada: Claudia Sheinbaum no va a responder carta de Manuel Roberto Farías Laguna

La respuesta de Claudia Sheinbaum se da luego de que el propio abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, confirmó a Ciro Gómez Leyva que esta es una segunda carta enviada a la presidenta.

También después de que dijo esperar que Claudia Sheinbaum la recibiera formalmente la siguiente semana o lo que resta de la presente.

El propio abogado Epigmenio Mendieta reconoció que la primera carta enviada a Claudia Sheibaum fue remitida Atención Ciudadana donde les contestaron que la ley indica todos los procedimientos de defensa de los ciudadanos.

Esa fue la respuesta institucional y no personal ante señalamientos de los hermanos Farías Laguna de un proceso politizado y con irregularidades.

¿Qué pasa con Manuel Roberto Farías y Fernando Farías Laguna actualmente?

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ha señalado que no han conocido de manera completa la carpeta de investigación en su contra y sospecha que el fin es que no puedan preparar una defensa adecuada.

Mientras tanto, el contralmirante Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo de la justicia y con un proceso abierto.

Aunque recientemente se le ha concedido un amparo que frena su detención, no significa que no vayan a continuar las investigaciones, que esté absuelto y que se descarte su captura en el futuro.