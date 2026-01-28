El contralmirante Fernando Farías Laguna obtuvo una suspensión definitiva o amparo que impediría que actualmente sea detenido, de acuerdo con lo resuelto por el juez Ruben Darío Noguera Gregoire, el cual no implica que se frene el caso pero no descarta una futura detención.

“Se concede al quejoso Fernando Farías Laguna la suspensión definitiva para el único efecto de que una vez que sea aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiera a su libertad, en el lugar en que sea internado y a disposición de la autoridad responsable ordenadora para la continuación del procedimiento respectivo” Juez Ruben Darío Noguera Gregoire

Una vez que fuera detenido, el caso del vicealmirante por presunto huachicol fiscal tendría que seguir en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

Juez: Suspensión definitiva a Fernando Farías Laguna no dignifica que esté absuelto

El juez dijo que concederle este amparo o suspensión definitiva no significa que esté absuelto de los delitos que le señalan como probable responsable de huachicol fiscal y que se deberá dar continuación al caso.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado tanto a Fernando como a Manuel Roberto Farias Laguna, hermanos y sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, como los líderes de una gran red de huachicol fiscal.

Freno a la detención de Fernando Farías Laguna es para evitar daños de difícil reparación: juez

El juez Ruben Darío Noguera Gregoire dijo que el amparo es concedido a Fernando Farias Laguna en lo que se resuelve el fondo del asunto .

También precisó que el amparo se da bajo el principio de apariencia del buen derecho y para evitar daños de difícil reparación.

Cabe recordar que este es el tercer amparo que tramita Fernando Farias Laguna para evitar ser detenido, por lo que se le ha considerado prófugo fue la justicia.

Su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, se encuentra detenido desde septiembre de 2025, quien ha señalado que su caso se ha politizado y han existido irregularidades hasta el día de hoy que le impiden a su defensa tener acceso completo a la carpeta de investigación, pruebas y entrevistas con personal de investigación.