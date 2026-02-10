Luego de que uno de los hermanos Farías Laguna compartiera otra carta dirigida a Claudia Sheinbaum, la Marina aseguró que la carpeta de investigación sobre el caso la tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

Según Manuel Roberto Farías Laguna y sus abogados, se ha ordenado a la Marina por parte de una juez la entrega de dicha carpeta para la correcta defensa.

Sin embargo, el titular, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reiteró que los reclamos realizados desde dicha carta son injustificados, pues el caso es llevado por la FGR.

“La carpeta de investigación la tiene la fiscalía y la fiscalía es la que presenta ante el juez las pruebas de los hechos” Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina

Marina está colaborando con la FGR, aclara Morales Ángeles ante reclamo de Farías Laguna

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles resaltó que la Marina está colaborando con la investigación contra los hermanos Farías Laguna.

Sin embargo, no son los responsables de entregar la carpeta de investigación por huachicol fiscal, ya que ésta está en manos de la FGR.

“Este caso está en manos de la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando con lo que nos piden y se están cumpliendo con todos los procesos” Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina

De acuerdo con la denuncia del vicealmirante Farías Laguna, la Marina ha incumplido “reiteradamente resoluciones judiciales que le ordenan entregar información indispensable para su defensa”.

En este sentido, el titular de la Marina reiteró que “nosotros le entregamos a la Fiscalía lo que nos solicitan”, pero no tienen a su cargo la investigación.

Hermanos Farías Laguna reclaman a Marina la separación de su cargo, recuerda almirante

Por otra parte, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles recordó que el reclamo de los hermanos Farías Laguna es por la separación de sus cargos.

El titular de la Marina recordó que se tiene el reclamo por dicha acción y recordó que ambos pueden imputar la decisión.

“Todavía los imputados tienen el derecho de acudir ante los jueces para apelar lo que nosotros estamos determinando pero tendrá que determinarlo la autoridad competente” Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina

Sin embargo, aclaró el titular de la Marina, su separación se justifica ante el incumplimiento de sus funciones dentro de la organización.