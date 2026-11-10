Al pronunciarse sobre el más reciente video de Andrés Manuel López Beltrán, Ninfa Salinas manipuló la grabación original con la intención de ridiculizar al aspirante a diputado federal.
Difundió una versión manipulada del contenido original en el que Andrés Manuel López Beltrán respondió a las recientes acusaciones que le hizo Ricardo Salinas Pliego.
Sin embargo, en el clip que editó y tergiversó con la intención de ridiculizarlo, Ninfa Salinas eliminó las respuestas y los cuestionamientos que López Beltrán lanzó en contra de su padre.
Ninfa Salinas publicó video editado y manipulado de Andrés Manuel López Beltrán
El 3 de noviembre pasado, Ricardo Salinas Pliego hizo una serie de preguntas a Andrés Manuel López Beltrán con el fin de cuestionarlo sobre el origen de sus recursos y patrimonio.
En respuesta a los señalamientos del empresario, Andrés Manuel López Beltrán difundió un video de media hora en el que le respondió y reviró con un cuestionario similar.
Ante ello, la también empresaria Ninfa Salinas, intentó intervenir en el intercambio al difundir una versión manipulada del video del aspirante a diputado federal.
Sobre el contenido que editó, Ninfa Salinas afirmó que tergiversó el contenido con la finalidad de “resumir su importancia”, tras lo cual acusó de corrupto a Andrés Manuel López Beltrán.
En torno a dicho punto, la exlegisladora aseguró que “todos” tienen conocimiento sobre sus actos corrupción, a pesar de lo cual no presentó ninguna prueba para respaldar el señalamiento.
En cambio, en la versión manipulada del video se limitó a incluir las mismas acusaciones y temas que Ricardo Salinas Pliego había lanzado previamente contra el directivo de Morena.
Las preguntas que Ninfa Salinas quitó del video de Andrés Manuel López Beltrán
En el video que Ninfa Salinas difundió al intervenir en el intercambio entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, omitió de forma deliberada el tema principal de la grabación original.
No se incluyen las preguntas que Andrés Manuel López Beltrán lanzó al empresario, quien hasta el momento no ha respondido a ninguno:
- ¿Cuál fue su relación personal y laboral con Luis Cárdenas Palomino, excolaborador de García Luna preso y acusado en EU?
- ¿Es cierto que Cárdenas Palomino fue director de Adamantium, su empresa de seguridad privada?
- ¿Sabía que el director de su empresa estaba vinculado con esos delitos o no lo sospechó?
- Durante su gestión en Adamantium, la empresa tuvo contratos con el gobierno de Peña Nieto; ¿pudieron usarse para facilitar actividades delincuenciales?
- Si Cárdenas Palomino era su jefe, ¿no resulta lógico relacionarlo con las acusaciones contra él?
- ¿Le parece moral contratar a un exfuncionario para ganar contratos en áreas que él coordinaba desde el gobierno?
- ¿A cuánto ascendieron esos contratos?
- ¿Cuál fue su relación con Genaro García Luna?
- ¿Quién puso el precio de venta de Imevisión y es cierto que valía al menos 10 veces más?
- Es público que Raúl Salinas le prestó 30 millones de dólares para comprar Imevisión; ¿no debe investigarse por tráfico de influencias?
- Aun siendo legal, ¿no le pareció inmoral recibir dinero del presidente en turno que le vendía una empresa del Estado?
- ¿Usted ordenó la toma armada de las instalaciones de Canal 40 en diciembre de 2002?
- ¿Considera legítimo usar la fuerza para resolver un litigio?
- ¿Es cierto que fue socio de Marcial Maciel, acusado de abuso sexual de menores, y que eran dueños del 12% de TV Azteca?
- Su nombre aparece al menos 77 veces en los archivos de Jeffrey Epstein; ¿cuántas veces lo vio, de qué hablaron y por qué aceptó verlo?
- ¿Cuál fue su participación en la compraventa de Fertinal?
- ¿Cuánto de los 635 millones de dólares que Pemex pagó por Fertinal se fue a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca?
- ¿Cuál fue su relación con Emilio Lozoya Austin?
- ¿Qué beneficios obtuvo usted y su familia con el Fobaproa y el rescate de Salinas y Rocha?
- ¿Es cierto que el rescate costó 4 mil millones de pesos o 505 millones de dólares, y usted compró la empresa ya saneada por 77.7 millones de dólares?
- En 2005 la SEC de EU lo acusó de fraude bursátil y luego llegó a un acuerdo; ¿eso significa que aceptó haber cometido fraude y obtenido ganancias?
- Existe una demanda en Nueva York por un adeudo de más de 600 millones de dólares a tenedores de bonos de TV Azteca; ¿trasladó activos a TVA III para que no cobraran?
- ¿Puede confirmar la existencia de TVA III y que esta posee la concesión de radiodifusión de la televisora?
- ¿Es cierto que solicitó un crédito de 240 millones de dólares a Alter Bank, banco caribeño con tres empleados y 4 millones de capital?
- ¿Para qué usó ese crédito?
- ¿Cómo se fondeó el banco para prestar 70 veces su capital?
- ¿Sabe de dónde salió ese dinero?
- ¿Quién es el dueño del banco o con quién negoció el crédito?
- Usted dijo tener 80% de su cartera personal en bitcoins; ¿cuánto dinero o cuántos bitcoins tiene?
- En un juicio en Inglaterra se le acusó de usar la firma de espionaje Black Cube para espiar a abogados de su contraparte; ¿es una práctica recurrente en su vida?
- ¿Contrata regularmente empresas de espionaje para espiar a adversarios o competidores?
- Es pública su relación con funcionarios de EU; ¿ha pedido apoyo o intervención de algún político estadounidense en sus problemas con el gobierno mexicano?
- Usted insulta a gobiernos de izquierda y los llama “narcogobiernos”; ¿por qué sigue teniendo contratos y relaciones comerciales con ellos?
- ¿No le parece incongruente atacarlos y al mismo tiempo cobrarles y trabajar con ellos?
- ¿Cuánto vale su yate?
- ¿Cuánto valen sus aviones?
- ¿Cuánto valen sus helicópteros?
- ¿Cuántos elementos de seguridad están a su servicio y al de su familia?
- ¿Cuántas propiedades tiene para uso personal y cuánto dinero tiene en sus cuentas personales?
- Si negó deber impuestos, ¿por qué terminó aceptando pagar 32 mil millones de pesos al SAT?
- ¿Cuánto lleva pagado y cuánto le falta por pagar?
- ¿Qué esquema usa para contratar empleados en sus empresas?
- ¿Por qué muchos no están dados de alta en la empresa donde realmente laboran?
- ¿Por qué no gozan de todos sus derechos laborales y por qué parte del salario se les paga de otra manera?
- ¿Cuál es su relación o la de su familia con Inés Gómez Mont y con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado como facturero?
- Su relación con Javier Negre es pública, igual que con su socio Fernando Cerimedo, preso por presuntamente ordenar un asesinato; ¿en qué se basa esa relación política, laboral y comercial?
- ¿Financió en algún momento operaciones políticas de ellos en México o en el extranjero?
- ¿Cuál es su relación con el medio La Derecha Diario?
- Sobre Elektra: ¿cuál es la tasa o el CAT más alto que cobra a sus clientes?
- ¿Le parece justo que las personas más necesitadas paguen hasta el doble por no poder pagar de contado?
- Sobre su alianza con Western Union y remesas: ¿cuánto cobra de comisión a quienes envían o reciben?
- ¿Cuánto recibe de comisiones interempresariales por esas operaciones?
- ¿Cuánto gana en las operaciones cambiarias?
- Ahora que retomó con otro nombre el festival antes llamado La Ciudad de las Ideas, ¿cuál fue su relación con Andrés Roemer, prófugo acusado de violación y abuso sexual por 61 mujeres?
- ¿Por qué eligió heredar a su familia deshonra y mala fama pública a cambio de dinero mal habido?