Al pronunciarse sobre el más reciente video de Andrés Manuel López Beltrán, Ninfa Salinas manipuló la grabación original con la intención de ridiculizar al aspirante a diputado federal.

Difundió una versión manipulada del contenido original en el que Andrés Manuel López Beltrán respondió a las recientes acusaciones que le hizo Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, en el clip que editó y tergiversó con la intención de ridiculizarlo, Ninfa Salinas eliminó las respuestas y los cuestionamientos que López Beltrán lanzó en contra de su padre.

Ninfa Salinas (Especial)

Ninfa Salinas publicó video editado y manipulado de Andrés Manuel López Beltrán

El 3 de noviembre pasado, Ricardo Salinas Pliego hizo una serie de preguntas a Andrés Manuel López Beltrán con el fin de cuestionarlo sobre el origen de sus recursos y patrimonio.

En respuesta a los señalamientos del empresario, Andrés Manuel López Beltrán difundió un video de media hora en el que le respondió y reviró con un cuestionario similar.

Ante ello, la también empresaria Ninfa Salinas, intentó intervenir en el intercambio al difundir una versión manipulada del video del aspirante a diputado federal.

Sobre el contenido que editó, Ninfa Salinas afirmó que tergiversó el contenido con la finalidad de “resumir su importancia”, tras lo cual acusó de corrupto a Andrés Manuel López Beltrán.

En torno a dicho punto, la exlegisladora aseguró que “todos” tienen conocimiento sobre sus actos corrupción, a pesar de lo cual no presentó ninguna prueba para respaldar el señalamiento.

En cambio, en la versión manipulada del video se limitó a incluir las mismas acusaciones y temas que Ricardo Salinas Pliego había lanzado previamente contra el directivo de Morena.

Andy, te tomaste más de 30 minutos para tratar de tapar TU corrupción con acusaciones patéticas. Edité tu video para resumir su importancia. 🤷🏼‍♀️



Todos sabemos que la corrupción reina en MORENA y que tú la lideras.



Millones sabemos de tu corrupción y la impunidad no es eterna. pic.twitter.com/WMNOnVpQrc — Ninfa Salinas Sada (@NinfaSalinas) November 9, 2026

Las preguntas que Ninfa Salinas quitó del video de Andrés Manuel López Beltrán

En el video que Ninfa Salinas difundió al intervenir en el intercambio entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, omitió de forma deliberada el tema principal de la grabación original.

No se incluyen las preguntas que Andrés Manuel López Beltrán lanzó al empresario, quien hasta el momento no ha respondido a ninguno: