La disputa pública entre Andrés Manuel López Beltrán y Ricardo Salinas Pliego sumó un nuevo capítulo luego de que el integrante de Morena respondiera a los señalamientos del empresario con una serie de cuestionamientos propios sobre sus actividades empresariales y relaciones personales.

¿Nos puede usted explicar su relación, o la de su familia con Inés Gómez Mont, quien recientemente fue detenida en Estados Unidos y sobre todo su relación con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, un famoso facturero en este país? Andrés Manuel López Beltrán

A través de un video difundido en redes sociales, López Beltrán rechazó las acusaciones en su contra, defendió la legalidad de sus ingresos y sostuvo que existe una campaña de desprestigio impulsada desde sectores opositores, Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca incluidos.

Además, retomó temas relacionados con la trayectoria pública, fiscal y mediática del dueño de Grupo Salinas así como aclarar su relación con la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué le preguntó Andrés Manuel López Beltrán a Ricardo Salinas Pliego?

Como parte de su respuesta, Andrés Manuel López Beltrán formuló una serie de preguntas sobre los negocios, las obligaciones fiscales, los asuntos judiciales y las prácticas empresariales de Ricardo Salinas Pliego.

Entre los temas que puso sobre la mesa destacó la relación del empresario con Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes, de acuerdo con lo señalado en el video, fueron detenidos en Estados Unidos y enfrentan procesos relacionados con su extradición a México.

López Beltrán pide aclarar a Salinas Pliego relación con Inés Gómez Mont (Especial)

Cabe recordar que Inés Gómez Mont fue conductora de distintos programas de TV Azteca, televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Asimismo, López Beltrán cuestionó al empresario por su relación con Javier Negre y su socio Fernando Cerimedo, a quien señaló por su presunta relación con el caso del asesinato de su exesposa. Cerimedo es identificado como director del medio digital La Derecha Diario.

Andrés Manuel López Beltrán recuerda que Ricardo Salinas Pliego fue amigo de AMLO

Después de plantear sus cuestionamientos, Andrés Manuel López Beltrán leyó un fragmento del libro ¡Gracias!, escrito por su padre, Andrés Manuel López Obrador, en el que el exmandatario habla de la relación que mantuvo con Ricardo Salinas Pliego.

En el fragmento, AMLO recordó que su relación con el empresario fue normal e incluso afable durante la primera mitad de su gobierno. Sin embargo, también criticó su comportamiento, al que vinculó con la ambición por los bienes materiales, la búsqueda de fama y poder, así como con la influencia de las redes sociales.

En el mismo pasaje, López Obrador señaló a Salinas Pliego por presuntamente adeudar 32 mil millones de pesos al fisco y cuestionó su resistencia a pagar esos recursos.

Pese a las diferencias que surgieron entre ambos, el expresidente reconoció que Ricardo Salinas Pliego fue su amigo en algún momento y expresó que esperaba que el empresario rectificara su comportamiento.