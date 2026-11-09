Este lunes 9 de noviembre de 2026, Andrés Manuel López Beltrán respondió el cuestionario que Ricardo Salinas Pliego le hizo sobre sus gastos, relaciones y estilo de vida.

A través de un video publicado en redes sociales, López Beltrán, de 40 años, rechazó los señalamientos del dueño de Grupo Salinas, quien, insiste, participa en una campaña de desprestigio contra él y su familia.

Una vez más niega acusaciones de corrupción y hace aclaraciones sobre supuestos contratos gubernamentales, presuntos vínculos con el huachicol fiscal y sus viajes al extranjero.

Pero además, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, contrata enviándole a Ricardo Salinas Pliego una lista de más de entre preguntas entre las que destaca un cuestionamiento vinculado al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

López Beltrán pregunta a Salinas Pliego cuánto se benefició del Fobaproa

En su réplica, López Beltrán deja entrever que empresas de Salinas Pliego presuntamente se vieron favorecidas por el rescate bancario del Fobaproa durante la década de los 90.

¿Qué beneficios económicos obtuvo usted y su familia con el Fobaproa y el rescate de la empresa Salinas y Rocha?, cuestiona. Andrés Manuel López Beltrán

Y antes de obtener una respuesta, lanza una pregunta más específica.

¿Es cierto que al pueblo de México le costó el rescate 4 mil millones pesos ó 405 millones de dólares de esa época y usted compró esa empresa ya saneada por solo 77.7 millones de dólares de la época? Andrés Manuel López Beltrán

Las preguntas de López Beltrán hacen referencia a la crisis económica que entre 1994 y 1995 sufrió Salinas y Rocha, empresa que acumuló una cartera vencida millonaria que superó los 4 mil millones de pesos con la banca comercial.

Deuda que absorbió el Fobaproa en el marco del rescate bancario implementado por el gobierno federal.

En 1999, Grupo Elektra, encabeza por Salinas Pliego, compró y rescató la empresa por un monto aproximado de 78 millones de dólares, asumiendo y reestructurando pasivos vinculados a la deuda familiar, un movimiento que ayudó a disminuir parte de la carga crediticia.

Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas/X)

Finalmente, el hijo de AMLO dice haber perdido el tiempo respondiendo calumnias, injurias, insultos e infamias que no cuenten con un sustento o prueba por lo que espera que el empresario tenga la vergüenza o amabilidad de responder su cuestionario.