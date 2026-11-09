De cara al próximo puente escolar han comenzado a surgir dudas sobre las fechas en las que habrá actividades, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró el tema.

Lo anterior debido a que padres de familia y tutores se cuestionan si habrá clases el 13 de noviembre debido al puente escolar con motivo de la Revolución Mexicana.

Por eso, acá te contamos todos los detalles con respecto a las fechas en las que no se tendrán actividades.

¿Habrá clases el 13 de noviembre? (Michelle Rojas / SDPnoticias)

¿Hay clases el 13 de noviembre? Esto dice el calendario de la SEP

La SEP informó que el viernes 13 de noviembre no habrá clases para alumnos de educación básica, es decir que aplica para todos los estudiantes que cursan preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con lo establecido en el calendario escolar 2026-2027, el 13 de noviembre no es día feriado; sin embargo, corresponde a una fecha de registro de calificaciones del primer periodo.

Lo anterior implica que aunque los estudiantes no tendrán actividades, los docentes sí laborarán en sus planteles con el fin de cumplir con la labor administrativas en cuestión.

La suspensión de clases estará en marcha para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema y permitirá a los estudiantes acumular 4 días de descanso por el puente escolar.

Así ocurrirá debido a que del 13 de noviembre al 16 no habrá actividades, pues el lunes se conmemorará la Revolución Mexicana, motivo por el que las clases se reanudarán el martes 17.

Calendario SEP (Yazmín Betancourt)

¿Cuándo inician las vacaciones de fin de año? Esto dice la SEP

Por otro lado, el calendario de la SEP también establece que las vacaciones de fin de año para este 2026 comenzarán el 19 de diciembre tras concluir las clases del viernes 18.

Ese receso de invierno, precisó la SEP, concluirá el 3 de enero de 2027, por lo que las actividades escolares se reanudarán el lunes 4 de enero en escuelas de educación básica.

Antes del receso, el calendario de la SEP contempla el viernes 27 de noviembre como suspensión de clases para alumnos de educación básica por la sesión del Consejo Técnico Escolar.