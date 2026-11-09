La confrontación pública entre Andrés Manuel López Beltrán y Ricardo Salinas Pliego sumó un nuevo capítulo este 9 de noviembre de 2026, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicara un video para responder a los señalamientos del empresario.

“¿Es cierto que también fue socio del padre Marcial Maciel, acusado de abuso sexual de menores, quien junto con la congregación ‘Los Legionarios de Cristo’, en varias versiones periodísticas se señala que eran los dueños del 12% de las acciones de Televisión Azteca?” Andrés Manuel López Beltrán

En su pronunciamiento, López Beltrán rechazó las acusaciones relacionadas con su patrimonio, sus viajes y sus supuestos vínculos con contratos gubernamentales; además, acusó a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, de impulsar una estrategia de desprestigio en su contra.

López Beltrán cuestiona a Salinas Pliego por relación con Marcial Maciel

Entre los cuestionamientos que Andrés Manuel López Beltrán lanzó al empresario Ricardo Salinas Pliego al final de su mensaje, destaca uno relacionado con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fallecido en 2008.

Se trata de una pregunta lanzada por López Beltrán en su serie de cuestionamientos a Salinas Pliego, en la que pone sobre la mesa una supuesta sociedad entre Ricardo Salinas Pliego y el sacerdote mexicano Marcial Maciel, cuya trayectoria estuvo marcada por múltiples denuncias de abuso sexual y señalamientos de encubrimiento.

¿Quién era Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo? (Cortesía)

La referencia a Maciel introduce un nuevo elemento en la confrontación, pues su nombre también apareció en investigaciones periodísticas sobre estructuras financieras en paraísos fiscales, entre ellas las relacionadas con los Paradise Papers de 2017, donde también figuraron empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego.

Por ahora, el señalamiento de López Beltrán forma parte de sus cuestionamientos públicos a Salinas Pliego y no constituye, por sí mismo, una prueba de que haya mantenido una sociedad con Marcial Maciel.

El intercambio ocurre en medio de una disputa que comenzó con acusaciones sobre presunto huachicol fiscal y que ahora incorpora referencias a personajes y antecedentes de la vida empresarial y religiosa de México.