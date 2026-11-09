Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación ciudadana cercana al 70% al iniciar noviembre de 2026, de acuerdo con la más reciente medición de MetricsMx.

Aunque la aprobación presidencial muestra ligeras variaciones respecto a semanas previas, el nivel de apoyo se mantiene estable y refleja una sólida base de respaldo a la presidenta de México.

La encuesta también revela opiniones favorables sobre decisiones institucionales relacionadas con la organización de las elecciones 2027 y una evaluación mayoritariamente positiva de la estrategia del gobierno mexicano para negociar con Estados Unidos temas comerciales clave, como la reducción de aranceles a productos nacionales.

La presidenta mantiene un alto nivel de respaldo ciudadano, mientras crece el apoyo a medidas electorales y comerciales. (SDPnoticias)

Claudia Sheinbaum registra 68.2% de aprobación al iniciar noviembre

En la primera semana de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum registró un nivel de aprobación del 68.2% a su gestión gubernamental.

La evolución de la aprobación presidencial a lo largo de las últimas tres semanas del estudio refleja una elevada y constante base de respaldo popular que se mantiene cercana a los siete de cada diez ciudadanos.

En la medición del 21 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum alcanzó un 69.7% de aprobación total, sustentada por un 59.5% que afirmó aprobar “mucho” su labor y un 10.2% que la aprobó “algo”, ante un 19.9% de desaprobación.

Una semana después, en la encuesta del 28 de octubre de 2026, la aceptación se situó en 68.8% (56.4% “aprueba mucho” y 12.4% “aprueba algo”), mientras que la desaprobación se ubicó en 20.4%.

Para la encuesta del 4 de noviembre de 2026, la aprobación cerró en 68.2%, desglosada en un 54.2% de apoyo firme (“aprueba mucho”) y un 14.0% de aprobación moderada (“aprueba algo”), en tanto que la desaprobación total ascendió al 26.8% (21.2% “desaprueba mucho” y 5.6% “desaprueba algo”), un 2.7% se mantuvo neutral (“ni aprueba ni desaprueba”) y un 2.3% optó por “no sé”.

Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo ciudadano cercano al 70% al iniciar noviembre de 2026 (SDPnoticias)

55.7% apoya que Talleres Gráficos de México imprima boletas electorales

A la par del respaldo popular hacia la presidenta de México, el estudio de opinión pública de MetricsMx muestra un apoyo mayoritario de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, destacando que el 55.7% de los encuestados está de acuerdo con que las boletas electorales sean impresas por Talleres Gráficos de México, empresa perteneciente al gobierno federal.

En esta consulta sobre la producción del material electoral, un 18.7% se declaró en desacuerdo con la medida, un 14.6% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 8.3% indicó no contar con información suficiente y un 2.7% respondió que no sabe.

La encuesta mide el respaldo a Talleres Gráficos de México (SDPnoticias)

62.9% avala estrategia de Sheinbaum para negociar aranceles con Estados Unidos

Asimismo, la ciudadanía evaluó de manera positiva el desempeño del gobierno federal en materia de comercio exterior y diplomacia bilateral con Estados Unidos.

De acuerdo con el levantamiento correspondiente al 4 de noviembre de 2026, un 62.9% de los mexicanos califica como “muy bien” o “bien” la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para negociar con el gobierno de Estados Unidos la reducción de aranceles a los productos nacionales, resultado integrado por un 52.8% que evalúa el manejo como “muy bien” y un 10.1% que lo considera “bien”.

Por otro lado, un 25.3% de la población juzgó negativamente la negociación al calificarla como “muy mal” o “mal” (11.3% muy mal y 14.0% mal), mientras que un 8.7% estimó que no ha sido ni bien ni mal, un 1.7% refirió no tener información suficiente y el 1.4% manifestó no saber.

Evaluación mayoritariamente positiva de la estrategia del gobierno mexicano para negociar con Estados Unidos temas comerciales clave (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 4 de noviembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 22 de octubre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 22 de octubre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.