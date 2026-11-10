El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó el lunes 9 de noviembre aplicar un freno al esquema de evaluación del desempeño que se pretendía aplicar en el Poder Judicial.

La abrogación del proceso de evaluación para los empleados del Poder Judicial se determinó en cumplimiento de los acuerdos que se habían asumido desde el sábado 7 de noviembre.

Cabe destacar que la determinación se estableció en medio de las protestas que trabajadores del Poder Judicial realizaron en contra de las intenciones de evaluar al personal de carrera judicial.

Poder Judicial en México (Especial)

Aprueba OAJ eliminar el esquema de evaluación del desempeño en el Poder Judicial

El lunes 9 de noviembre, el OAJ sesionó de manera extraordinaria y abrogó el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que regulaba la evaluación del personal de carrera judicial federal.

Por medio de un comunicado, el organismo explicó que la eliminación del esquema de evaluación implica frenar los posibles efectos y sanciones para el personal.

Lo anterior a pesar de que la idea original era la de reformar la normativa en busca de que se reflejaran los compromisos que se asumieron dede el sábado 7 de noviembre:

La evaluación solo debe servir para mejorar la impartición de justicia en términos de eficiencia, eficacia y calidad y se elimina cualquier referencia a sanciones o a la separación del cargo Se quitan las evaluaciones extraordinarias que pedían los titulares y se ajustan los porcentajes de los aspectos que implicaban subjetividad Los cambios sustantivos al Acuerdo General se publicarán en el Diario Oficial de la Federación lo antes posible

Con ello, se eliminó la evaluación diagnóstica de noviembre y diciembre, pero se acordó la creación de un examen extraordinario para dar una nueva oportunidad a quienes no aprobaron la evaluación vinculante.

Poder Judicial (Cortesía)

Protestas en el Poder Judicial derivaron en abrogación de acuerdo de evaluaciones

La abrogación del acuerdo con el que se pretendía evaluar al personal del Poder Judicial, se estableció tras las protestas y cierres de juzgados iniciados el viernes 6 de noviembre.

En ellas, los trabajadores del Poder judicial exigieron que la evaluación no tenga efectos sancionatorios ni implique la posibilidad de que se les separe de sus puestos.

De la misma forma, los inconformes demandaron que se eliminaran las evaluaciones extraordinarias de titulares y reducir los factores subjetivos en las pruebas.

En las protestas participaron los tres sindicatos del Poder Judicial de la Federación, que el sábado 7 de noviembre acordaron con el ministro Hugo Aguilar ajustar el acuerdo.

Pese al compromiso sindical, el lunes 9 al menos 50 juzgados federales seguían cerrados, lo que llevó al OAJ a abrogar el acuerdo para restablecer el acceso a la justicia.