La industria del cine se viste de luto. Donnie Dunagan, quien prestó su voz a Bambi, en el clásico de Disney de 1942, murió a los 92 años.

De acuerdo con información difundida por The Hollywood Reporter, Donnie Dunagan murió el pasado miércoles, 4 de noviembre, tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón.

Su colega, el autor e historiador de cine, Tom Weaver, lo confirmó.

Donnie Dunagan, la voz de Bambi

Originalmente, Donnie Dunagan no audicionó para darle voz a Bambi. Walt Disney contactó a su familia, a quienes les informó estar buscando a un niño que ayudara a los animadores a reproducir expresiones y emociones de un pequeño cervatillo.

Emocionado y siendo un niño, Dunagan se integró sin imaginar que pasaría trabajando al interior de un estudio por más de un año, tiempo suficiente para ganarse el respeto de los realizadores, pese a que le costaba mantenerse serie en varias de las escenas.

Su momento llegó al hacer la escena en la que Bambi llama desesperadamente a su madre después de que ambos son perseguidos por un cazador.

Tal y como se lo aconsejó una entrenadora, el actor imaginó cómo reaccionaría si su propia madre estuviera perdida y en peligro.

Bambi (Disney)

Pese a que su interpretación gustó y era aplaudida al interior de los estudios, su nombre no figuró en los créditos, pero esto no le importó a Donnie.

Durante buena parte de su vida lo mantuvo en secreto fue hasta que Disney, décadas después, lo invitó a participar en el lanzamiento de una edición en DVD de la película animada.

La voz de Bambi tuvo rostro. El actor se convirtió en embajador de Disney por lo que acudió a convenciones y festivales relacionadas con el clásico animado.

Cabe mencionar que Disney, no marcó el inició de Donnie Dunagan en la meca del cine, pero sí el final, previamente, actuó en producciones como:

Las gallinas de la madre Carey (1938)

El hijo de Frankenstein (1939)

La Torre de Londres (1939).

La mujer olvidada (1939)

Vigilia en la noche (1940)

Conoce al tonto (1941).

Su último trabajo fue prestar su voz a Bambi, proyecto con el que dio fin a su etapa como actor.