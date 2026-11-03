Ricardo Salinas Pliego respondió a Andrés Manuel López Beltrán ante acusaciones de guerra sucia en su contra; señala al militante de Morena de sólo distraer y asegura que seguirá cuestionándolo.

El empresario y dueño de Grupo Salinas dio respuesta a los señalamientos mediante redes sociales, en donde también añadió diversas preguntas hacia Andrés Manuel López Beltrán sobre diversas polémicas.

Entre ellas, qué sucede con las transferencias de Amílcar Olán en Suiza, que es una de las aclaraciones que hizo el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su video.

¿Por qué no nos cuentas cuánto te tocó del huachicol fiscal y los contratos con Pemex? Ricardo Salinas Pliego, empresario

Ricardo Salinas Pliego responde a Andrés Manuel López Beltrán tras acusaciones de guerra sucia

Mediante un tweet, Ricardo Salinas Pliego dio respuesta a Andrés Manuel López Beltrán, bajo el argumento de que a diferencia acusaciones de guerra sucia, el empresario sí tiene pruebas para realizar diversos cuestionamientos.

Salinas Pliego responde a Andrés Manuel López Beltrán tras acusación de guerra sucia (Captura de pantalla)

Entre ellas, con qué dinero pagó su viaje a Japón en julio de 2025, pregunta a la que Ricardo Salinas Pliego añadió el por qué de los lujos que presuntamente Andrés Manuel López Beltrán y sus hermanos.

También pide a Andrés Manuel López Beltrán que explique los señalamientos de contratos y negocios, entre ellos los de Dos Bocas, así como el dinero que le habría tocado de dicho proyecto y el Tren Maya.

Ricardo Salinas Pliego también mencionó las acusaciones referente al huachicol fiscal, además de preguntar a Andrés Manuel López Beltrán sobre las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República.

El empresario terminó su mensaje preguntándole a Andrés Manuel López Beltrán por qué se le retiró la visa, acusándolo de tener nexos con el crimen organizado, por lo que aseguró, que en realidad es él el enemigo de los mexicanos.

Ricardo Salinas Pliego cuestiona a Andrés Manuel López Beltrán por nombramiento de Guadalupe Taddei en el INE

A su vez, Ricardo Salinas Pliego preguntó a Andrés Manuel López Beltrán su opinión sobre Guadalupe Taddei, imputando a AMLO de ponerla como presidenta ante el Instituto Nacional Electoral, para terminar con la democracia.

Salinas Pliego responde a Andrés Manuel López Beltrán tras acusación de guerra sucia (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego resaltó las recientes acusaciones contra Guadalupe Taddei, por lo que acusa que el mensaje de Andrés Manuel López Beltrán sólo es una distracción de “esta caja china” y olvidar que Morena la eligió.

Esto con el fin de que les diera la sobrerrepresentación, así como el validar por buenas elecciones robadas y permitir hacer precampaña anticipada sin castigos.