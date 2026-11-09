Se acerca El Buen Fin 2026, con lo cual inicia formalmente la temporada de fin de año, así como las diversas ofertas relacionadas con la Navidad y Año Nuevo.

Si quieres ser de los primeros en aprovechar todo lo que ofrecerá El Buen Fin 2026, a continuación te daremos los detalles de cuándo empiezan los descuentos.

El Buen Fin (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo empieza El Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 empieza exactamente a las 12:00 a.m. del 13 de noviembre; esto para todos los comercios electrónicos. A partir de ese momento se activarán las primeras ofertas.

En el caso de las tiendas físicas, El Buen Fin 2026 empezará desde el primer momento que abran las cortinas, que es entre las 8:00 a.m. a las 10:00 a.m., dependiendo el comercio.

Ya dependerá de cada comprado cuál es la opción que prefiera para aprovechar en esta temporada de ofertas de fin de año, sea en línea o de manera presencial.

En total serán 5 días de promociones del 13 al 17 de noviembre. Toma en cuenta que no todas las promociones se activarán el mismo viernes.

Habrá algunas que lleguen en días posteriores, incluido el último día, que para muchos es el mejor, pues muchas marcas buscan acabar con las existencias.

El Buen Fin (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

¿Cuándo termina El Buen Fin 2026?

Ahora bien, El Buen Fin 2026 termina el día 17 de noviembre a las 11:59 p.m.; a partir de ese momento toda las ofertas disponibles se cancelarán.

Si no aprovechaste en días anteriores, no tendrás otra oportunidad, por lo menos en lo que se refiere a El Buen Fin 2026; pues siempre hay otras promociones cerca de Navidad.

Autoridades piden a los compradores que no se excedan en los gastos, preparando un presupuesto y no dejándose llevar por las compras impulsivas.

Asimismo piden que se comparen precios entre establecimientos y se reporten todos los fraudes de esta temporada, en relación a descuentos falsos o promociones inválidas.

Esto con el fin de asegurar que los comercios cumplan con lo acordado para con los clientes.