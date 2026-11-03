A través de un video, Andrés Manuel López Beltrán señaló al empresario Ricardo Salinas Pliego y al periodista Carlos Loret de Mola de emprender una guerra sucia en su contra.

“Ante la evidente y deshonesta campaña de desprestigio, desinformación y guerra sucia en mi contra, de Andrés Manuel López Obrador, nuestra familia y nuestro movimiento (Morena y la 4T), decidí responder y romper la espiral de desinformación y repetición de mentiras y calumnias”. Andrés Manuel López Beltrán

Dicha guerra sucia, según López Beltrán, sería evidente en la “televisión, en la radio, en los periódicos, en internet”, la cual se emprende contra su persona mientras participa en las elecciones 2027.

López Beltrán aseguró haber ignorado los señalamientos porque no son nuevos; sin embargo, frente a la desinformación y calumnias, alza la voz para responder a Salinas Pliego y Loret de Mola.

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