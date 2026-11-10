Carlos Emilio González dejaría la presidencia de Tigres después de cinco meses en el cargo debido a denuncias de acoso laboral.

De acuerdo a varios reportes periodísticos, la salida de Carlos Emilio González del Club Tigres ocurriría tras una denuncia interna ligada a malos tratos y violaciones al código de convivencia de la institución regia.

Carlos Emilio González tomó el cargo en el mes de junio del 2026 (ESPECIAL)

Denuncias por acoso laboral contra el presidente de Tigres

Ha trascendido que una empleada del Club Tigres, reportó comportamientos impertinentes y un trato agresivo por parte del directivo Carlos Emilio González.

Después, se sumó una segunda denuncia bajo argumentos similares contra el presidente de Tigres.

En ese sentido, la empresa CEMEX, que administra al Club Tigres, habría ordenado la separación del directivo, debido a que las políticas corporativas de la empresa cementera tienen cero tolerancia ante faltas de convivencia y acoso.

La crisis deportiva aceleraría la salida de Carlos Emilio González de Tigres

La crisis deportiva de Tigres que culminó con su ausencia en la Liguilla del Apertura 2026, habría acelerado la decisión del cese de Carlos Emilio González, como presidente de Tigres.

Durante la presidencia de González se dio la renuncia de Guido Pizarro como entrenador de Tigres, además del polémico de Ángel Correa a River Plate.

Finalmente, Tigres se ubica en el lugar 15 general a una jornada de terminar el torneo, sin posibilidades de clasificar, rompiendo una racha de 23 torneos consecutivos en la Liguilla.