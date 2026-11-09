Andrés Manuel López Beltrán cuestionó a Ricardo Salinas Pliego por los contratos de TV Azteca y acusó que el empresario busca emprender una campaña en su contra.

A través de un video, Andrés Manuel López Beltrán señaló que respondería las preguntas del empresario a cambio de que él también lo hiciera ya que lo hizo “perder el tiempo”

En este sentido, cuestionó la forma en que obtuvo la concesión de TV Azteca y los contratos que derivaron en litigios tanto en México como en Estados Unidos.

López Beltrán cuestiona a Salinas Pliego por contratos de TV Azteca

Andrés Manuel López Beltrán cuestionó la forma en la que Ricardo Salinas Pliego obtuvo la concesión de Imevisión que más tarde se convirtió en TV Azteca.

López Beltrán cuestionó quién puso el precio de venta de Imevisión y si es verdad que “la empresa valía por lo menos diez veces más” que lo que pagó.

“¿Quién puso el precio de venta de Imevisión, la empresa del estado que le vendieron y que después convertiría en televisión Azteca? ¿Es cierto que la empresa valía por lo menos diez veces más que el valor en que usted la adquirió?” Andrés Manuel López Beltrán

Asimismo, cuestionó si “no le parece inmoral” recibir 30 millones de pesos como préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Además, preguntó a Salinas Pliego si dicho préstamo no debió ser investigado como:

tráfico de influencias

enriquecimiento ilícito

operaciones con recursos de procedencia ilícita

“Aún siendo legal ¿no le pareció inmoral recibir dinero del hermano del presidente en turno que le estaba vendiendo una empresa del Estado” Andrés Manuel López Beltrán

Por otra parte, cuestionó el presunto vínculo entre TV Azteca y Los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel, así como si es verdad que éstos poseían 12% de las acciones de la televisora.

Asimismo, recordó los contratos de venta de bonos de deuda de TV Azteca que terminaron en una demanda en Nueva York, Estados Unidos, por más de 600 millones de dólares.

López Beltrán resaltó que los demandantes han acusado a TV Azteca de mover los activos principales hacia una empresa llamada TVA3 para evadir posibles embargos.

López Beltrán señala campaña en su contra orquestada por Salinas Pliego

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que están “ante los ojos” las pruebas de la campaña orquestada por Ricardo Salinas Pliego en su contra, a través de sus redes sociales, sus medios digitales y su canal de televisión.