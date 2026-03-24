Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado lograron destrabar las diferencias en torno al Plan B de la reforma electoral, tras el bloqueo del Partido del Trabajo por la inclusión de la revocación de mandato en las elecciones de 2027.

Con el acuerdo alcanzado, se citó a sesión este martes 24 de marzo a las 13:30 horas para discutir y eventualmente aprobar el Plan B.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, confirmó que el desahogo del proyecto será el siguiente paso legislativo.

Comisiones en Senado discutirán Plan B electoral tras acuerdos legislativos

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo en la Cámara de Senadores, compartió que las diferencias por el Plan B de la reforma electoral se destrabaron la noche del 23 de marzo.

A través de redes sociales señaló que se lograron “ajustes de técnica legislativa u la unanimidad en los artículos transitorios” de la reforma a varios artículos de la Constitución en materia electoral.

Con ello, se obtuvo el dictamen correspondiente para su discusión en el Senado el 24 de marzo, a las 13:30 horas, tiempo local.

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