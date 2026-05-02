Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defendió que la licencia de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa es una prueba de que hay “cero impunidad” en el partido, diferenciándose así del PAN en Chihuahua.

En redes sociales, el partido aseguró que en Morena no existen los favoritismos, y que prueba de ello es que Rubén Rocha renunció a su puesto para que instituciones soberanas investiguen el caso.

“Aquí no hay favoritismos ni impunidad; Lo que sí existe es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia” Morena

El pronunciamiento se da en medio de señalamientos y críticas públicas hacia el gobierno de Sinaloa por parte de Estados Unidos, que acusa a Rubén Rocha de tener vínculos con el cártel de Los Chapitos.

Morena: licencia de Rubén Rocha prueba que hay “cero impunidad”¨ (Captura de pantalla)

Morena reitera “cero impunidad” en el partido, a diferencia del PAN en Chihuahua

También en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, destacó que la licencia de Rubén Rocha es una formidable coherencia política, de verdad y justicia.

“La petición de Rubén Rocha Moya de licencia, como gobernador de Sinaloa, es de una formidable coherencia política: verdad y justicia. Quien no debe nada, no teme nada” Ignacio Mier

También señaló que la postura de Rubén Rocha contrasta por completo con la del PAN, cuya gobernadora en Chihuahua, Maru Campos, ha evitado responder sobre la entrada de agentes estadounidenses.

Otros militantes de Morena, como Javier Corra l , exgobernador de Chihuahua, han señalado que las acusaciones de Estados Unidos buscarían desviar la atención de la situación de Maru Campos y su posible traición a la patria.

Morena: licencia de Rubén Rocha prueba que hay “cero impunidad”¨ (Captura de pantalla)

Morena defiende “cero impunidad” por solicitudes de extradición de Estados Unidos

El posicionamiento de Morena ocurre luego de que Estados Unidos solicitara la extradición de los siguientes 10 funcionarios: