Morena: licencia de Rubén Rocha prueba que hay “cero impunidad”¨

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defendió que la licencia de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa es una prueba de que hay “cero impunidad” en el partido, diferenciándose así del PAN en Chihuahua.
En redes sociales, el partido aseguró que en Morena no existen los favoritismos, y que prueba de ello es que Rubén Rocha renunció a su puesto para que instituciones soberanas investiguen el caso.
“Aquí no hay favoritismos ni impunidad; Lo que sí existe es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia”Morena
El pronunciamiento se da en medio de señalamientos y críticas públicas hacia el gobierno de Sinaloa por parte de Estados Unidos, que acusa a Rubén Rocha de tener vínculos con el cártel de Los Chapitos.
Morena reitera “cero impunidad” en el partido, a diferencia del PAN en Chihuahua
También en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, destacó que la licencia de Rubén Rocha es una formidable coherencia política, de verdad y justicia.
“La petición de Rubén Rocha Moya de licencia, como gobernador de Sinaloa, es de una formidable coherencia política: verdad y justicia. Quien no debe nada, no teme nada”Ignacio Mier
También señaló que la postura de Rubén Rocha contrasta por completo con la del PAN, cuya gobernadora en Chihuahua, Maru Campos, ha evitado responder sobre la entrada de agentes estadounidenses.
Otros militantes de Morena, como Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, han señalado que las acusaciones de Estados Unidos buscarían desviar la atención de la situación de Maru Campos y su posible traición a la patria.
Morena defiende “cero impunidad” por solicitudes de extradición de Estados Unidos
El posicionamiento de Morena ocurre luego de que Estados Unidos solicitara la extradición de los siguientes 10 funcionarios:
- Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
- Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
- Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán