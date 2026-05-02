Espanyol vs Real Madrid juegan en la Jornada 34 de LaLiga, el domingo 3 de mayo de 2026. El pronóstico es victoria del equipo merengue con marcador de 2-0.

Real Madrid no quiere que el FC Barcelona se corone todavía, así que buscará acortar distancias para llegar al Clásico de la Jornada 35 en la pelea por el título.

Espanyol vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

Real Madrid no puede dejar ir puntos ante equipos como Espanyol, así que, el pronóstico es que el equipo merengue gane 2-0.

Pronóstico: Espanyol 0-2 Real Madrid

Espanyol vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones de la visita del Real Madrid a la cancha del Espanyol en la Jornada 34 de LaLiga.

Espanyol

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Calero, Cabrera y Romero

Mediocampistas: Ngonge, Expósito, Urko González y Pere Milla

Delanteros: Kike García y Ramón Terrats

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas: Trent, Rüdiger, Huijsen y Mendy

Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni, Brahim y Bellingham

Delanteros: Vinícius y Gonzálo

Vinícius, jugador del Real Madrid (Jose Breton / AP)

Espanyol vs Real Madrid: Fecha, horario y dónde ver la Jornada 32 de LaLiga

Espanyol vs Real Madrid juegan en la Jornada 34 de LaLiga: domingo 3 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.

Partido: Espanyol vs Real Madrid

Fase: Jornada 34

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 34 de LaLiga?

El Real Madrid llega a la Jornada 34 vs Espanyol como sublíder de LaLiga con 74 puntos, con una distancia de 14 puntos con el FC Barcelona.

Una diferencia que se debe a que el Real Madrid ha dejado varios puntos en el camino a lo largo de la temporada 2025-2026.

Además, ha tenido bajas importantes a lo largo del campeonato español, por lo que es casi imposible que logre ser campeón en LaLiga.