Ante los rumores sobre el exgobernador de Sinaloa, el ministro en retiro Arturo Zaldívar aclaró qué pasa con el fuero de Rubén Rocha después de que solicitó licencia de su cargo.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero” Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia

De acuerdo con el coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, la inmunidad procesal —conocida como “fuero”— protege a la función, no a la persona que ocupa el cargo en ese momento.

Es decir, cuando un gobernador solicita licencia, como es el caso de Rubén Rocha, deja de ejercer la función, por lo que pierde la inmunidad y puede ser detenido como cualquier persona.

Fuero de Rubén Rocha (Captura de pantalla)

Rubén Rocha puede ser detenido tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

El artículo 112, párrafo primero, de la Constitución de México, explica que cuando algún servidor público se encuentra separado de su función, por ejemplo, por licencia, ya no cuenta con fuero y puede ser detenido.

El Artículo 112 establece con claridad que la citada protección constitucional no se disfrutará cuando los servidores públicos estén separados de empleo, cargo o comisión... no significa una concesión del servidor público, sino de la función Semanario Judicial de la Federación

Esto quiere decir que Rubén Rocha, como exgobernador de Sinaloa luego de solicitar licencia y recibir la aprobación del Congreso estatal el viernes 1 de abril, puede ser arrestado.

La misma situación aplicaría para el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Díaz, quien también hizo oficial la separación temporal de su cargo en medio de las acusaciones de Estados Unidos.

Fuero de Rubén Rocha (Captura de pantalla)

Rubén Rocha solicitó licencia en medio de investigación de la FGR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció el viernes por la noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la FGR y tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el exmandatario estatal aseguró que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”, subrayando que su trayectoria pública respalda su actuar.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana” Rubén Rocha

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador tenía vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, el cual, de acuerdo con el expediente, podría rastrearse desde 2021, antes de que asumiera el cargo.



