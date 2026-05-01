América vs FC Juárez se enfrentan en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, Youtube y Canal 9 a las 15:55 horas.

Partido: América vs FC Juárez

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 15:55 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.

América vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil

América vs FC Juárez es el sábado 2 de mayo de 2026 en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

América vs FC Juárez: Horario para ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil

El América vs FC Juárez se jugará a las 15:55 horas, tiempo del centro de México.

América vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil?

El América vs FC Juárez será transmitido por las plataformas de Canal 9, ViX, TUDN y Youtube.

Partido: América vs FC Juárez

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Horario: 15:55 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.

América en la Liga MX Femenil (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron América y FC Juárez en la ida de los cuartos de la Liga MX Femenil?

FC Juárez 1-1 América fue el resultado de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.