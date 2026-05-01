América vs FC Juárez se enfrentan en la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil. El partido es el sábado 2 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, Youtube y Canal 9 a las 15:55 horas.

  • Partido: América vs FC Juárez
  • Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 15:55 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.

América vs FC Juárez: Fecha para ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil

América vs FC Juárez es el sábado 2 de mayo de 2026 en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

América vs FC Juárez: Horario para ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil

El América vs FC Juárez se jugará a las 15:55 horas, tiempo del centro de México.

América vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de cuartos de final de Liga MX Femenil?

El América vs FC Juárez será transmitido por las plataformas de Canal 9, ViX, TUDN y Youtube.

  • Partido: América vs FC Juárez
  • Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 15:55 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y YouTube.
América en la Liga MX Femenil
América en la Liga MX Femenil (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron América y FC Juárez en la ida de los cuartos de la Liga MX Femenil?

FC Juárez 1-1 América fue el resultado de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

  • América necesita mantener al menos el empate global para avanzar a las semifinales de la Liga MX Femenil.
  • FC Juárez necesita ganar por cualquier marcador el partido de vuelta de los cuartos de final, para avanzar a la siguiente ronda.