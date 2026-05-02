En medio de su visita en Palenque, Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pospuso su postura sobre la licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A lo que Sheinbaum respondió a reporteros que hablará de Rocha Moya ​​“el lunes en la mañanera”, fueron sus palabras en medio de la tensión creciente tras acusaciones de Estados Unidos a funcionarios mexicanos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

👀 La presidenta Sheinbaum dijo desde Palenque, Chiapas, que hasta el lunes dará declaraciones sobre la licencia que pidió Rubén Rocha. 🏛️ 🇲🇽



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¿Sheinbaum recomendó a Rocha Moya pedir licencia?

Una de las preguntas al aire que se le hizo a la presidenta, Sheinbaum fue sobre si ella le recomendó a Rocha Moya pedir licencia antes los señalamientos de Estados Unidos.

A lo que igualmente, Sheinbaum prefirió no responder, asegurando que hablará hasta su conferencia mañanera del lunes 4 de mayo.

Luego de que este mismo sábado 2 de mayo, el Congreso del Estados concediera la licencia temporal para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa a Rocha Moya con la finalidad de facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum sin respuestas sobre Rocha Moya

La postura de Sheinbaum fue firme ante las preguntas de reportes, pues para ninguno hubo respuestas precisas sobre Rocha Moya.

Por lo que el lunes, Sheinbaum se enfrentará a más de un cuestionamiento, basta decir, que ya desde ya se habla incluso de una posible fuga por parte de Rocha Moya, o solicitud de más extradiciones por parte de Estados Unidos.